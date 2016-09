Erinnerungen festhalten

Da ein Lachen, hier eine Träne, die Liebe, wenn Menschen sich gefunden haben und für immer zusammenbleiben möchten.

Es gibt nichts Schöneres, als die Emotionen, die aufeinandertreffen, wenn zwei Menschen sich das »Ja«-Wort geben. Dies alles und noch viel mehr in Bildern festzuhalten ist die Leidenschaft von Anja Joas.

Auf ihrer neuen Homepage mit Blog präsentiert sie Hochzeiten, welche sie an ihrem großen Tag begleiten durfte. Zum Kennenlernen lädt die gelernte Fotografin in ihr Studio in Langenburg ein. Bei einem unverbindlichen Gespräch wird der große Tag besprochen und man kann sich in aller Ruhe umsehen.

Atelier für Bildkunst Hauptstraße 90, 74595 Langenburg

Fon: 07905/940969 www.anja-joas.de