Exklusive Brautmode

Beim Braut Tempel in Abstatt finden Bräute neben rund 800 Brautkleider-modellen namhafter Hersteller auch die passenden Accessoires wie Haarschmuck, Schleier, Brautschuhe und Dessous.

Das perfekte Hochzeitskleid zu finden, kann schnell zur Tortur werden, da die Ansprüche an den Traum in Weiß meist sehr hoch sind. Daher sorgen die Stilexperten des Braut Tempels in Abstatt schon während der Auswahl des Brautkleides für die angemessene Beratung und ein unvergessliches Erlebnis.

Über 800 Modelle

Im Braut-Tempel stehen die Braut und ihre Wünsche im Mittelpunkt. Ob Prinzessinnenkleider, Vintage Brautkleider, Brautkleider für Mollige, Umstandsbrautkleider oder Standesamtkleider – das Sortiment im Braut Tempel ist mit über 800 Modellen namhafter Hersteller riesengroß. Auch die passenden Accessoires wie Diademe, Haarkämme, Schmuck, Schleier, Brautschuhe, Boleros, Handtaschen und Dessous stehen zur Auswahl. Die zukünftige Braut kann im Braut Tempel Abstatt in einem edlen und sehr schönen passenden Ambiente in aller Ruhe bei einer Tasse Kaffee oder einem Glas Sekt alles anprobieren und sich von allen Seiten betrachten.

Rundum-Service

Der Braut-Tempel bietet einen Rundum-Service. Im hauseigenen Schneideratelier werden Änderungen direkt vor Ort ausgeführt, auch kostenloses Aufbügeln und kostenlose Lagerung bis zum Tag vor der Hochzeit gehören zum Service dazu. Direkt vor dem Haus stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Abstatter Hochzeitsmesse

Bei den Abstatter Hochzeitsmessen können zukünftige Bräute am 7. und 8. Januar sowie am 4. und 5. Februar die neuen Kollektionen begutachten. Um 14 und 16 Uhr finden jeweils große Modenschauen mit den aktuellen Kollektionen 2017 statt.

Braut Tempel

Seestraße 38, 74232 Abstatt,

Fon: 07062/6758750

www.braut-tempel.de