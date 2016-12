Für den besonderen Tag im Leben…

× Erweitern Schmuckmanufaktur

Trauringe aus der Schmuckmanufaktur sind einzigartig, nicht »von der Stange«. Mit Zeit und Muße entstehen im Gespräch mit dem Brautpaar Trauringe. Dessen Vorstellungen fließen in die Entwürfe mit ein.

Die Form, das Material, Steine und die Gravur lassen die Ringe zu etwas ganz Besonderem werden. Gerne werden auch kleine Geheimnisse in den Ringen »versteckt«, die nur das Brautpaar und »Eingeweihte« erkennen können. Offen, aber doch geheimnisvoll... Sichtbar, aber doch im Verborgenen... Vielschichtig, aber doch zeitlos – für die Ewigkeit. Wer den Weg in die Schmuckmanufaktur gefunden hat, lässt sich auf eine ganz besondere Welt ein, fernab vom blitzenden Juwelier. »Hier ist es nicht so anonym, man sieht den Ursprung. Man sieht, dass das Herz mitgearbeitet hat«, zitiert Anja Muth eine Kundin. Außerhalb des Schmuckkellers ist Anja Muth in ihrer Werkstatt auch zu ungewöhnlichen Tageszeiten für Termine zu haben. Öffnungszeiten im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Die Schmuckmanufaktur ist ein Werkstattbetrieb mit kleiner Ausstellungsfläche. Gerne können Termine abends oder auch am Wochenende vereinbart werden.

die Schmuckmanufaktur

Werkstattbetrieb

Friedhofstr. 3, 74336 Brackenheim,

Fon: 0163/9605467

www.die-schmuckmanufaktur.de

Termine nach Vereinbarung