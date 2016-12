Fahrt ins neue Glück

Wer seiner Hochzeit besonderen Glanz verleihen möchte, ist mit American Dream Cars gut beraten.

Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum.

Zuverlässigkeit, Komfort, Sicherheit und Flexibilität – das sind die Maßstäbe, an denen sich American Dream Cars messen lässt. Gepflegte Umgangsformen sind dabei ebenso selbstverständlich wie Diskretion. Das Team sorgt für eine entspannte Fahrt und einen repräsentativen Auftritt und geht dabei auf Wünsche ein und bringt einen sicher und zuverlässig ans Ziel.

Bei der Fahrt ins Glück kann man sich so in einem schönen Oldtimer oder einer Limousine chauffieren lassen. Auch als Hochzeitsgeschenk kommt ein zum Anlaß passendes Fahrzeug immer gut an. Je nach Wetterlage kann man zwischen Cabrios und Limousinen wählen. Auswählen kann man aus 15 weiteren hochwertigen Limousinen. Auf Wunsch wird das Fahrzeug ganz individuell nach den Wünschen und Vorstellungen geschmückt. Hat man selbst keine Zeit oder Ideen, bietet das Team auch fertige Hochzeitspakete an, zwischen denen man sich entscheiden kann. Es besteht auch selbstverständlich die Möglichkeit, sich eine Hochzeitslimousine für eine Stunde oder gleich für mehrere Tage zu bestellen.

