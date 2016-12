Faszinierende Momente festhalten

Wolfram Reiff ist gelernter Fotograf mit Meisterabschluss und schon seit vielen Jahren in der Werbefotografie tätig. Vor etwa vier Jahren hat er seinen Arbeitsbereich erweitert und bietet seitdem Fotoshootings auch für Privatpersonen an.

Zu seiner Parade-Disziplin gehört die Hochzeitsfotografie im Studio oder in den von den Brautpaaren gewählten Locations. Durch Wolfram Reiffs Tätigkeit in der klassischen Werbefotografie oder bei professionellen Model­shootings lag die Idee nahe, schöne Profi-Bilder auch für jedermann anzubieten. Das Besondere in jedem Moment zu finden und das Beste aus jeder Person heraus zu holen, gehören zu den unbestreitbaren Qualitäten des Fotografen.

Kein Wunder, dass gerade Hochzeits-

paare Wolfram Reiff immer wieder gerne für ihre Bilder buchen.

Beliebt sind Fotosessions im Studio, bei denen ohne Zeitdruck qualitativ hochwertige Paarbilder, Portrait- oder auch Detailaufnahmen entstehen. Reiff reist aber auch zum Standesamt oder den Locations, in denen die Feierlichkeiten stattfinden, um dort mit Portraitaufnahmen oder Gruppenfotos die Impressionen des Hochzeitstages festzuhalten.

Wolfram Reiff berät vor jedem Termin ausführlich. Im Service inbegriffen sind digitale Bildbearbeitung sowie viele unterschiedliche Aufnahmen mit variablen Posen.

imago/Wolfram Reiff

Karlstr. 55, 74072 Heilbronn,

Fon: 07131/627404

www.imagoes.net

www.fotograf-hn.de