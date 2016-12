Feel White – Das Glück genießen

× Erweitern Hochzeits- und Eventplanerin Barbara Burkl

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Damit dies bei der Hochzeitsplanung auch so ist, unterstützt »feel white« das Brautpaar dabei, seine Wünsche für eine individuelle Hochzeitsfeier zu verwirklichen.

Als All Inclusive-Leistung begleitet die Hochzeitsplanerin Barbara Burkl die Verlobten bei allen Planungsschritten und koordiniert den Ablauf am Hochzeitstag. Brautpaare, die ihre Hochzeit selber planen möchten, können sich bei der Hochzeitsplanerin Tipps und Hilfestellung holen. In einem persönlichen Gespräch geht sie auf alle Fragen ein, die bei den Vorbereitungen auftreten können: Zur Konzeption, der Zeitplanung, den Checklisten oder der Frage: »Haben wir an alles gedacht?« Mit Hilfe von »feel white« geben Sie Ihren Planungen den letzen Schliff und lassen Ihre

»Do It Yourself«-Hochzeit im Detail perfekt werden. Ob im Gesamtpaket, bei Teilleistungen oder einer Konzeption zum Selber-Planen: Mit viel Liebe zum Detail begleitet Barbara Burkl Paare zu ihrer Traumhochzeit.

feel white – Hochzeitsplanung

und Events Barbara Burkl

Vaihinger Str. 57c, 70567 Stuttgart, Fon: 0711/21720928

Mail: barbara@feelwhite.de

www.feelwhite.de