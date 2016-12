Feiern über den Dächern Heilbronns

Der neu gestaltete Dachgarten des insel-hotels besticht nicht nur durch seine Lage mit Blick nach Süden auf Neckar und Götzenturm, sondern auch durch zeitlose Eleganz – der passende Rahmen für eine Hochzeit ab 60 bis 90 Personen.

Die große, umlaufend begrünte Terrasse bietet lässigen Sitzkomfort, während die lange schwarze Bar an der Tanzfläche für Partystimmung sorgt – seit dem Komplettumbau kann der Raum in prominenter Lage in farbiges Licht getaucht werden und ein Barkeeper versorgt die Gäste mit leckeren Cocktails.

Für Gaumenfreuden sorgt die insel-Küche und die eigene Konditorei ganz nach den Vorstellungen des Brautpaares – ob Flying Buffet oder Menü, das Team des insel-hotels begleitet die Brautpaare auf ihrer Traumhochzeit mit kulinarischen Genüssen. Für die passende Dekoration, einem Feuerwerk oder der musikalischen Begleitung gibt es ausreichend Tipps.

Als Krönung gilt für viele Brautpaare die Übernachtung in der Captains Suite, die nur wenige Schritte entfernt nach einer ausgelassenen Feier bequem aufzufinden ist.

Es wird empohlen, frühzeitig einen Wunschtermin anzufragen.

Für kleinere Feiern stehen weitere schöne Salons im Haus zur Verfügung.

insel-hotel

Willy-Mayer-Brücke, 74072 Heilbronn

Fon: 07131-6300

www.insel-hotel.de