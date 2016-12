Feiern in besonderem Ambiente

Das »Schlössle« entführt die Gäste in ein Kleinod mitten in den Wiesen und Wälder des Kochertals: Zwischen Schwäbisch Hall und Künzelsau gelegen findet man das romantisch gelegene Restaurant-Hotel Schloss Döttingen. Dort werden Hochzeitspaare von Anfang an bei ihrem Event begleitet. Von der Planung über die standesamtliche Trauung im Schloss bis hin zum kirchlichen Höhepunkt in der Schlosskirche bietet das Schloss Döttingen alles für den schönsten Tag im Leben. Das Fest beginnt im Schlossgarten mit einem Glas Sekt. Im Anschluss daran genießt man die Kaffeetafel im historischen Innenhof. Nach dem jeweiligen Wunsch-Hochzeits-Menü beginnt die eigentliche Hochzeitsfeier im Schlosssaal, wo Gesellschaften bis zu 130 Personen Platz finden. Kleinere Feiern können auch gerne in den gemütlichen Schlossstuben abgehalten werden. Übernachtungsmöglichkeiten sind direkt vor Ort vorhanden. Historische Mauern und festlich dekorierte Schloss-Sääle lassen die Hochzeit zu einem traumhaften und unvergesslichen Event werden.

Hotel Schloss Döttingen

Buchsteige 2, 74542 Braunsbach-

Döttingen, Fon: 07906/1010

www.schloss-doettingen.de