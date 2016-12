Am 28. Januar findet um 13 Uhr die finale Brautmodenschau für die Saison 2016 statt. Seit Jahren ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender bei Kleider-Müller.

Zu den aktuellen Trends der internationalen Brautmode werden auch Outfits für den Bräutigam sowie die festliche Mode für die ganze Hochzeitsgesellschaft auf dem Laufsteg gezeigt. Durch die Vergrößerung des Brautstudios findet die Brautmodenschau im 1. Obergeschoss statt. Da die Anzahl der Plätze begrenzt sind, bitte das Team von Kleider-Müller um rechtzeitige telefonische Anmeldung unter Telefon 06269-42200. Nach der Modenschau haben die künftigen Brautpaare die Gelegenheit, die gezeigten Modelle und andere anzuprobieren und auch gerne zu erwerben. Hierfür werden zusätzliche Kabinen und Verkaufsfläche zur Verfügung gestellt.

Große Auswahl

Mit den großen Brautstudios in Geislingen bei Balingen und Gundelsheim bei Heilbronn gilt Kleider-Müller als der größte Hochzeitsausstatter in Baden-Württemberg. Mit einer Auswahl von derzeit über 1.500 Brautkleidern und 1.000 Hochzeitsanzügen in beiden Häusern deckt man eine Vielzahl von internationalen Kollektionen und Stilrichtungen ab. Ein guter Beratungs- und Änderungsservice und ein außergewöhnlich gutes Preis-/ Leistungsverhältnis runden dieses Angebot ab. Sehr umfangreich ist auch die Abteilung »Festliche Mode.« Hier findet die Hochzeitsgesellschaft ihr passendes Outfit. Lange und kurze Kleider, elegante Kombinationen, Hosenanzug und Kostüme – die möglichen Varianten sind sehr vielseitig und typabhängig. Auch Kommunion- und Konfirmationsmode für Mädchen und Jungs ist im Sortiment groß vertreten. In der Kinderabteilung finden die Kleinen Ihr passendes Outfit. Ob eleganter Anzug (ab Gr. 80-176) oder das Blumenmädchenkleid (Gr. 80-152).

Kleider-Müller

Bahnhofstr. 6, 74831 Gundelsheim, Fon: 06269/42200

Vorstadtstr. 62, 72351 Geislingen

Brautmodenschau

Sa. 28. Januar, 13 Uhr, Gundelsheim, Platzreservierung unter 06269/42200 erforderlich

www.kleider-mueller.de