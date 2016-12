Gospelchor, Starsolisten & Partyband

Die Gospel Diamonds stehen für ansteckenden Rhythmus, große Gefühle und über 15-jährige Erfahrung auf unterschiedlichen Bühnen. Wer von einer ganz besonderen Trauung träumt, zu der ein Gospelchor klassische oder individuelle Lieder singt, ist bei diesem Chor an der richtigen Adresse. Sänger und Solisten sorgen dabei für unvergessliche Momente. Alles paletti: Auch bei kleinen Locations! Ob im Wald, einer Kapelle, im Schlosshof oder traditionell in der Kirche – für jede Größenordnung gibt‘s eine optimale Lösung. Wer für den schönsten Tag eine exklusive Band sucht, die mit feinster Party- und Tanzmusik für eine grandiose und unvergessliche Feier sorgt, der ist bei den Music Diamonds an der richtigen Adresse. Brautpaare profitieren vom individuellen Entertainmentkonzept und einem maßgeschneidertem Repertoire – von Jazz über Rock‘n‘Roll bis Disco, Funk, Soul & Pop. Von der Trauzeremonie über Sektempfang oder Dinnermusik bis hin zum rauschenden Hochzeitsball mit Band - hier bekommt man alles aus einer Hand. Und das Wichtigste: Mit den Komplettarrangements kann man kräftig sparen. Gerne beraten Marion Jankowsky und Damir Brajlovic über die diversen Gestaltungsmöglichkeiten.

Kontakt

Marion Jankowsky, Fon: 0176/22659810

Damir Brajlovic, Fon: 0179/6961233

www.gospeldiamonds.de

www.music-diamonds.de

www.damirbrajlovic.de