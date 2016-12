Große Auswahl bei Melis Brautstudio

× Erweitern Melis Brautstudio

Viele Frauen träumen schon als kleines Mädchen von einer Hochzeit im großen Stil – einer Hochzeit mit einem traumhaften Kleid und voller Romantik. Das erfahrene Team von »Melis Brautstudio« in Kirchhardt trägt mit der Auswahl des perfekten Kleids seinen Teil zu diesem Traum bei.

Melis Brautstudio hat im vergangenen Jahr seine Verkaufsräume verschönert und präsentiert sich seitdem in neuem Gewand, so dass die neuesten Kollektionen im frischen Ambiente gezeigt werden. Melis Team freut sich, die Kundinnen in einer sehr ansprechenden und angenehmen Atmosphäre mit dem bekannten, zuvorkommenden Service beraten zu dürfen.

Brautmode in vielen Varianten

Die Kleider in »Melis Brautstudio« reichen von schlichter Eleganz über üppige Robe bis hin zur kessen, frechen und mutigen Brautmode in den Größen 36-54. Die Bräute kommen oft mit ihren ganz eigenen, klar definierten Vorstellungen, denen sehr gerne auch nachgegangen wird, aber oft gehen sie dann auch mit einem ganz anderen Kleid nach Hause. Die Bräute werden mit der Anprobe immer mutiger, wagen auch mal etwas Ausgefallenes, das sie am Ende dann fasziniert.

Um eine persönliche Beratung garantieren zu können, ist es sinnvoll, einen Termin zu vereinbaren. So ist gewährleistet, dass die Beraterin sich ausschließlich auf die Braut konzentrieren kann.

Mode auch für Festgäste

Auch Festgäste werden bei Melis Brautstudio in Kirchardt fündig, denn das Brautstudio verfügt über ein breites Sortiment an Abend- und Cocktailkleidern und Kleider für Blumenmädchen, die sogar bis zu 50% Ermäßigung erhalten.

Nachdem sich die angehende Braut für ihr Kleid entschieden hat, legen die Schneiderinnen noch einmal letzte Hand an, damit der Traum in weiß auch perfekt sitzt. Zum stimmigen Bild findet man in »Melis Brautstudio« auch die passenden Accessoires, Dessous und Schuhe.

»Unser schönster Dank sind die glücklichen Gesichter und die vielen Dankeskarten, die wir von unseren zufriedenen Bräuten erhalten.«

Melis Brautstudio

Sinsheimer Str. 30, 74912 Kirchhardt, Fon: 07266/3148

www.melis-brautstudio.de

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-18 Uhr,

Sa 9-14 Uhr