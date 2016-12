Gut, besser, glücklich …

Tradition und Moderne mitten in der Natur: In Tauberfranken liegt am Fuße der Weinberge das Rebgut – die Weinherberge. Restaurant und Hotel sind mit ihrem Ambiente ein besonderes Juwel in der Region. Die zentrale Lage unweit der wichtigen Nord-Süd-Kreuzung von A3 und A81 machen das Rebgut perfekt erreichbar.

Das Rebgut möchte Gastgeber und Wunscherfüller sein und sein hoher Qualitätsanspruch ist dabei die Grundlage, wissend, dass alle Details passen müssen. Ob Trauung in den Reben, stilvoll feiern auf der Terrasse oder im Restaurant oder eine ausgelassene Party an der Bar im Gewölbekeller, das Rebgut schafft den perfekten Rahmen für das Glück seiner Gäste.

Liebe geht durch den Magen

Köstlich, individuell, fränkisch neu interpretiert – Küchenchef Christian Hedderich lässt sich was für die besonderen Genussmomente einfallen. Ob Menü, Buffet oder Flying Buffet, ob Terrasse, Weinberg, im Sitzen oder im Stehen – das Team des Rebguts hört auf die Bedürfnisse und Wünsche der Gäste. Frische, Regionalität und Qualität sind für das Rebgut keine Frage, sondern stets Voraussetzung. Dabei schaut man dort gern über den Tellerrand hinaus und experimentiert mit dem Exotischen. Im »Wengert« stehen zehn neue Doppelzimmer zur Verfügung – lichtdurchflutet mit wunderschöner Aussicht in die Reben und ins Taubertal. Außerdem finden bis zu 14 Personen in vier Apartments Platz.

Veranstaltungen jeglicher Art

Hochzeit, Taufe, Geburtstag oder Firmenjubiläen und besondere Geschäftsgäste: Die attraktiven Räume im Rebgut, das kulinarisches Angebot und die gastfreundliche Atmosphäre bieten den idealen Rahmen für geschäftliche und private Veranstaltungen unterschiedlichster Art.

Gastronomie im Rebgut Lauda

Rebgutstraße 80, 97922 Lauda-Königshofen, Fon: 09343/61470-0

www.rebgut.de

www.facebook.com/Rebgutlauda