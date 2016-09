Gut, besser, glücklich

× Erweitern Rebgut

In Tauberfranken liegt am Fuße der Weinberge das Rebgut – die Weinherberge. Restaurant und Hotel sind mit ihrem Ambiente ein besonderes Juwel in der Region.

Ob Trauung in den Reben, stilvoll feiern auf der Terrasse oder im Restaurant oder eine ausgelassene Party an der Bar im Gewölbekeller, das Rebgut schafft den perfekten Rahmen. Köstlich, individuell, fränkisch neu interpretiert – Küchenchef Christian Hedderich lässt sich was für die besonderen Genussmomente einfallen. Ob Menü, Buffet oder Flying Buffet, ob Terrasse, Weinberg, im Sitzen oder im Stehen – das Team des Rebgut hört auf die Bedürfnisse und Wünsche der Gäste. Im »Wengert« stehen seit 2015 zehn neue Doppelzimmer zur Verfügung – lichtdurchflutet mit wunderschöner Aussicht in die Reben und ins Taubertal. Außerdem finden bis zu 14 Personen in vier Apartments Platz. Die attraktiven Räume, das kulinarisches Angebot und die gastfreundliche Atmosphäre bieten den idealen Rahmen für geschäftliche und private Veranstaltungen. heg

Rebgut – Die Weinherberge Rebgutstraße 80, 97922 Lauda-Königs-hofen, Fon: 09343/614700 www.rebgut.de