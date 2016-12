× Erweitern Fotolia Hochzeitsmesse Traumhochzeit

Unter dem Motto: »Wir machen aus jeder Hochzeit eine Traumhochzeit« vereint die gleichnamige Messe Aussteller aus zahlreichen Bereichen unter einem Dach.

Im Bereich der Hochzeitsvorbereitung findet man Experten für Gastgeschenke, Video-Produktionen, Fotografen, Hochzeitsplaner und Tanzschulen. Bei der Ausstattung findet man Braut- und Herrenmoden-Geschäfte, Kosmetiker und Friseure, Stilberater sowie Anbieter von Schmuck und Trauringen. Damit der äußere Rahmen stimmt, präsentieren Hotels, Restaurants und Locations, Caterer, Konditoreien sowie Anbieter von Hochzeitsequipment (Tische, Zelte, Pflanzen, etc.), Blumen und Dekorationen ihre Angebote. Im Bereich Rahmenprogramm und Specials findet man Livebands, DJs, Künstlervermittlungen, Zauberer, Alleinunterhalter und Pyrotechnik sowie Anbieter von Kinderbetreuung und Fahrzeugservices, freie Theologen, Kirchen und Standesämter. Heiratswilige können sich im Herbst gleich in vier Städten in der Region informieren. Den Anfang macht die Traumhochzeit in Ludwigsburg Anfang Oktober 2017, dann folgen die Messen in Reutlingen und Heilbronn.

Anfang Oktober, Forum am Schlossplatz, Ludwigsburg; Mitte Oktober, Stadthalle, Reutlingen;

Anfang November, Intersport Redblue, Heilbronn-

www.hochzeitsmesse-traumhochzeit.com