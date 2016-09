Hochzeitsspektakel in der Kultura

× Erweitern Hochzeit Kultura

Die brandaktuellen Brautkleider der neuen Saison, moderne Mode für den Bräutigam und unzählige Ideen rund um den wichtigsten Tag im Leben:

Das ist das 16. Öhringer HochzeitsSpektakel am 12. und 13. November. Über 30 Aussteller zeigen in der Kultura alles, was für eine Traumhochzeit notwendig ist. »Jedes Paar hat ja eine eigene Vorstellung von seiner Traumhochzeit. Durch die Vielfalt der Aussteller bieten wir Anregungen und Angebote in allen Bereichen. Ob Catering, Blumenschmuck, Limousinen-Service oder Frisör, Make-Up, DJ oder Musiker: Bis auf die Traumfrau oder den Traummann liefern die Aussteller eigentlich alles«, erläutert Messe-Macher Frank Hartmann schmunzelnd.

16. Öhringer HochzeitsSpektakel Sa. 12. November, 13-17.30 Uhr & So. 13. November, 11-17.30 Uhr, Kultura, Öhringen www.max-events.de