Hochzeitstanzkurse

In der ADTV Tanzschule Vö lernen zukünftige Brautpaare in vier Kursstunden mit viel Spaß und in angenehmer Atmosphäre, Schritt für Schritt anwendbares Tanzen für jeden Anlass und damit die wichtigsten Schritte für den großen Tag.

Zusätzlich gibt es noch Tipps für die Hochzeit. Der Kurs ist sowohl für das Brautpaar wie auch die Hochzeitsgäste geeignet. Der Einstieg in den Hochzeitstanzkurs ist, nach telefonischer Voranmeldung, jederzeit möglich.

ADTV Tanzschule Vö

Neckargartacherstr. 94, 74080 Heilbronn-Böckingen

www.ts-voe.de