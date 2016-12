Sie nennen sich Knoba Sörwiss: »Kno« wie Matthias Knodel und »Ba« wie Helmut Bachschuster. Und »Sörwiss«? Na, Service, wie man’s halt spricht, und zwar im Rahmen eines kulinarischen Kleinkunstprogrammes.

Was sie »sörwieren« ist Humor vom Feinsten mit einem umfangreichen Repertoire an Tischtheater, Situationskomik, Zauberei und Animation für alle Altersklassen. Der deutsche Botschafter in Singapur bezeichnete ihren Auftritt als »gelungenen deutschen Kulturexport«. Dicht am Gast. Ganz dicht am Lachmuskel. Ganz dicht? Dichter geht’s nicht mehr!

KNOBA SÖRWISS

Fon: 0171/6875595

info@knoba.de www.knoba.de