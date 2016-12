Landschloss Korntal – Feiern und Tagen

Am Rand von Stuttgart gelegen, findet man im Landschloss Korntal für Feiern drei große Räume in ganz unterschiedlichen Stilrichtungen. Der elegante Festsaal mit der sechs Meter hohen Decke begeistert Festgesellschaften bis zu 120 Personen. Hier kann in Schloss-Atmosphäre unter großen Kronleuchtern eine Märchenhochzeit gefeiert werden. Das natursteingemauerte Gewölbe des Weinkellers schafft ein rustikales und zugleich gehobenes Ambiente. Hier finden bis zu 80 Personen Platz – genauso wie im Blauen Saal, der mit seinen Nischen und der bunten Fensterfront eine sehr gemütliche Atmosphäre schafft. Wer abends nicht mehr nach Hause gehen möchte, übernachtet komfortabel in einem der 26 einladenden Hotelzimmer – zwei davon mit Whirlpool und Sternenhimmel speziell für Brautpaare. So individuell wie die Räume sind, wird auch die Feier gestaltet. Im Landschloss Korntal wird Wert auf persönlichen Service gelegt und die hervorragende Küche hat sich im Raum Stuttgart herumgesprochen. Mehrmals im Jahr finden hier kulinarische Veranstaltungen statt. In diesem Jahr »Rund um den Rostbraten«, ein »Schnitzelabend« oder auch ein »Spanischer Abend«.

Landschloss Korntal Saalplatz 5, 70825 Korntal, Fon: 0711/8388800

www.landschloss-korntal.de