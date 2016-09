Melis Brautstudio hat saisonalen Ausverkauf

× Erweitern Brautstudio Melis

Melis Brautstudio in Kirchardt bietet ab sofort bis Ende Oktober viele ausgewählte Braut- und Abendkleidermodelle aus der vergangenen Saison zu Sonderrabatten zwischen 20% und 50% an.

Für angehende Bräute, deren schönster Tag unmittelbar bevor steht oder für die, welche noch etwas mehr Zeit haben, ist dies eine hervorragende Gelegenheit, sehr günstig an ein Traumkleid mit den gewohnten Serviceleistungen zu kommen. Ebenso gilt das gleiche für die Abendmode. Auch jetzt am Ende der Saison ist die Auswahl noch groß, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein wird. Wie jedes Jahr zum Ende der Saison bietet Melis Brautstudio diesen Ausverkauf an. Auch die neue Kollektion ist teilweise schon eingetroffen. Damit für Service und Beratung immer genügend Zeit ist, bitte im Vorfeld, wenn möglich, einen Termin vereinbaren.

Melis Brautstudio Sinsheimer Str. 30, 74912 Kirchardt,

Fon: 07266/3148, www.melis-brautstudio.de