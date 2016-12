MORITZ-Eventhalle: Mieten und Feiern

Ob Hochzeit, Junggesellenabschied oder Polterabend – in der MORITZ-Eventhalle in Ellhofen kann das Brautpaar ganz flexibel seine Wünsche

Gründe zum Feiern gibt es genug: Hochzeitsfeier, Polterabend oder eine rauschende Jungesellenabschiedsparty:

die MORITZ-Eventhalle bietet hierzu flexible Räumlichkeiten. Die moderne Location überzeugt durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ausgestattet mit moderner Licht- und Soundtechnik sind in Sachen Lichtgestaltung, Bühnenaufbau und Musik kaum Grenzen gesetzt. Live-Band oder DJ? Auch hier bleibt dem Brautpaar die Entscheidung überlassen.

Zusätzlich zur Eventhalle besteht die Möglichkeit, den großen Außenbereich mitzunutzen, der mit Zelten oder Pavillons bestückt auch den Aufenthalt und das Feiern im Freien ermöglicht. In zentraler Lage in der Nähe von Heilbronn, nur wenige Minuten von der Autobahnausfahrt Weinsberg/Ellhofen entfernt und direkt an der S-Bahn-Station gelegen, ist die MORITZ-Eventhalle schnell und einfach erreichbar. Parkplätze direkt vor dem Haus und in direkter Umgebung sind ausreichend vorhanden. Die passenden Catering-Profis von regional-schwäbischer bis zu internationaler Küche sorgen für das leibliche Wohl. Die große Stärke der MORITZ-Eventhalle ist ihre Flexibilität, weil die individuellen Wünsche des Brautpaares umgesetzt werden können. Je nach Aufbau können 60 bis 150 Personen feiern.

