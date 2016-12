× Erweitern Nürtinger Hochzeitswelt

Sie haben vor zu heiraten? Herzlichen Glückwunsch! Vor der Hoch-zeitsfeier stehen jetzt die Hochzeitvorbereitungen an. Doch womit fängt man an und was muss man beachten?

Mehr hierüber können Paare auf der 8. Nürtinger Hochzeitwelt in der K3N Nürtingen erfahren – und das bei freiem Eintritt. Mehr als 30 ausstellende Unternehmen nehmen sich bei diesem Event für jedes Paar Zeit und unterstützen es bei allen Planungen. Als Aussteller treten dabei neben einer Vielzahl von Juwelieren, Veranstaltungsorten, HochzeitssängerInnen und Tanzschulen auch Brautmoden- und Herrenausstatter auf. Zudem stehen auf der Beauty-Ebene zahlreiche Spezialisten bei allen Beauty-Fragen rund um Frisur, Make-Up und Pflege zur Seite. Auch der Wert einer schönen Dekoration für den Veranstaltungsort, die Kirche oder das Auto darf nicht unterschätzt werden. Deshalb wird der Veranstalter »Deko, Art & Design« im Rahmen der »Festlichen Tischdekorationen« zeigen, wie man jede Hochzeit aufwerten und die Feierlichkeiten nicht nur für das Paar, sondern auch für alle Freunde und die ganze Familie zu einem unvergesslichen Event macht.

Nürtinger Hochzeitswelt

So. 29. Januar, 10-17 Uhr,

Stadthalle K3N, Nürtingen,

www.nuertinger-hochzeitswelt.de