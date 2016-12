professionell – individuell – kreativ

Die Erinnerungen an den Hochzeitstag begleitet das Hochzeitspaar ein Leben lang. Ganz besonders dann, wenn sie einen ausgebildeten Hochzeitsfotografen engagieren, um die schönsten Momente dieses Tages in Bildern festzuhalten.

Von der Hochzeitsreportage, über ein klassisches Hochzeitsshooting bis hin zum »trash the dress«-Shooting, bei Thomas Blank ist alles möglich – Hauptsache, das Paar hat jede Menge Spaß und am Ende ganz außergewöhnliche Bilder als Erinnerung an einen wundervollen Tag.

Thomas Blank und sein Team machen das möglich und beraten ihre Kunden gerne, ganz individuell und persönlich. Das Paar erhält alle emotionalen und authentischen Aufnahmen seines schönsten Tages bearbeitet und hochaufgelöst auf einer DVD zur freien Verfügung. Und das ohne zusätzliche Kosten.

Thomas Blank Fotostudio

Achalmstr. 11, 73268 Erkenbrechtsweiler, Fon: 07026/3535,

www.hochzeitsfotograf-alb.de