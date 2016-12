Ringprofis in Heilbronn

× Erweitern 123 Gold

In großzügigem Ambiente erwartet die Kunden im Trauringzentrum eine große Auswahl an Trau- und Verlobungsringen sowie Schmuck von namhaften Herstellern wie ElfCraft, Aumentum und Freudenschmuck.

Kompetente Beratung erwartet Kunden bei Thomas Kübler und seinem Team vom Trauringzentrum Heilbronn. In großzügigem Ambiente kann man die Schönheit und Besonderheit der hochwertigen Trau- und Verlobungsringe fühlen, sehen und vergleichen. »Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Auswahl in allen klassischen, modernen und ausgefallenen Designs, in einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien und in allen Preislagen, von sehr preiswert bis hoch exklusiv«, so Kübler. Als Kooperationspartner hat sich der Inhaber für den Marktführer 123gold.de entschieden. Mit über 50.000 verkauften Trauringen im Jahr ist 123Gold Deutschlands Trauring-Spezialist Nr. 1. Die Gründe hierfür liegen in der perfekten Kunden-orientierung und der zuverlässigen Produktionsstruktur. Hier liegt der Schlüssel für den großen Vorsprung in der Kombination von Vielfalt und Individualität, Preis und Qualität. Hierbei hat jeder Beteiligte sein eigenes Fenster, in dem er Einblick und Zugriff auf alle für ihn relevanten Informationen erhält.

Die entstehenden Vorteile liegen auf der Hand: Kostenvorteile von bis zu 50%, dazu eine uneingeschränkte Vielfalt, weil der Kunde gemeinsam mit dem Verkäufer über den De-signer die Konstruktions-Software direkt bedienen kann. Alle Informationen wie Preis und Produktkriterien sind sofort verfügbar, das bietet mehr Transparenz und Preise lassen sich leichter vergleichen.

Durch die Erfassung von Service-Aufträgen und umfassende Statistiken wird ein perfektes Qualitätsmanagement möglich, das außerdem die Erfahrung mehrerer deutscher Markenhersteller nutzt.

Durch die direkte Zusammenarbeit von Vertrieb und Produktion wird eine hohe Flexibilität erreicht.

Das Beste für den Kunden ist, dass diese Vorteile in vollem Umfang weitergegeben werden. In diesem Sinne ist 123gold.de ein Spezialanbieter für hochwertige und individuelle Ringe zu besonders günstigen Preisen. Rund die Hälfte der ausgelieferten Trauringe sind Unikate, werden in dieser speziellen Zusammenstellung nur ein einziges Mal produziert.

Im Vordergrund aller Bemühungen stehen aber Beratung und Service. Im Trauringzentrum Heilbronn werden die Kunden von speziell geschulten und auf den Trauringverkauf spezialisierten Verkäufern freundlich und umfassend beraten. Das Geschäft befindet sich direkt in der Heilbronner Innenstadt, direkt an der S-Bahn Haltestelle am Marktplatz und gegenüber der historischen Kilianskirche.

123gold.de

Trauringzentrum Heilbronn

Kaiserstr. 19, 74072 Heilbronn,

Fon: 07131/5980803

www.123gold.de