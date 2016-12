Rolf Hockenmaier – Ihr Schnellzeichner

Rolf Hockenmaier ist ein erfolgreicher und professioneller Schnellzeichner aus Leidenschaft. Bereits als Jugendlicher zeichnete er die Gäste in der Gaststätte der Eltern.

Nach einer Ausbildung zum Grafiker und einem Werbestudium war er mehrere Jahre in einer Werbeagentur tätig sowie elf Jahre stellvertretender Werbeleiter der Firma Louis Leitz. 1984 macht er sich selbstständig und erstellt Bedienungsanleitungen, Explosionsdarstellungen, technische Illustrationen, Kataloge, Prospekte und Anzeigen für namhafte Industriefirmen. Zu seinen Referenzen zählen u.a. die LBBW, BBW, Festo, Unilever, Mercedes und Volkswagen. Er wird gerne für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und Firmenevents aller Art gebucht. Seine Auftritte sind besondere Highlights mit hohem Unterhaltungswert und eine lustige Attraktion für die Gäste. Ein Schnellportrait oder eine Schnellkarikatur mit chinesischer Tusche, für die Rolf Hockenmaier nur vier Minuten benötigt, ist ein persönliches Gast-Geschenk mit Langzeitwert. Die hochwertigen plastischen Zeichnungen von Rolf Hockenmaier sind treffsicher und humorvoll, die markanten Züge werden mit sicherem Strich herausgearbeitet. Einzelpersonen werden in DIN A 4 (21 x 29,7 cm), Paare in DIN A 3 (42 x 29,7 cm) und Kleinkinder nach Foto gezeichnet. Die Zeichenblätter können mit einem Logo und Werbung bedruckt werden und auf Wunsch auch digital am Computer erstellt werden. Bei ganztägigen Events erstellt Rolf Hockenmaier oft mehr als 100 Zeichnungen.

Rolf Hockenmaier

Amselweg 2, 74385 Pleidelsheim,

Fon: 07144/39146

www.ihr-schnellzeichner.de