Schwäbische Toskana

Inmitten von Weinbergen und Wald mit Blick auf den Breitenauer See und ins Weinsberger Tal, ist die Evangelische Tagungsstätte Löwenstein mit der Kapelle in seiner Mitte der ideale Ort, um den schönsten Tag im Leben zu feiern. Zwei helle Speisesäle und weitere Räume bieten Platz für Feiern mit bis zu 150 Personen. Das Küchenteam freut sich darauf, die Gäste in hellen Räumen begrüßen zu dürfen und mit Produkten, überwiegend aus der Region, verwöhnen zu dürfen. In der hauseigenen Kapelle oder im Freien mit Blick auf den Breitenauer See können Trauungen durchgeführt werden.

Evang. Tagungsstätte Löwenstein

Altenhau 57, 74245 Löwenstein,

Fon: 07130/4848-0

www.e-tl.de