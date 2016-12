Glanzvoll & festlich heiraten

Egal ob in großer oder kleiner Runde – das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe und das Panoramahotel Waldenburg bieten die perfekte Location für die eigene Traumhochzeit.

Das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe liegt eingebettet in einem 4,4 Hektar großen Park. Das Anwesen umfasst 66 exklusive Zimmer und Suiten. Der 4.400 Quadratmeter große, mehrfach ausgezeichnete Spa-Bereich und vier Restaurants erwarten die Gäste. Nicht nur während des Ja-Wortes im Park, dem Aperitif vor dem Schloss, dem Abendessen im Saal, und der Party im Foyer, sondern auch in der Nacht soll dem Brautpaar das historische Jagdschloss gehören. Es kann für einen Tag das persönliche Traumschloss sein. Der Hochzeitstag wird das Brautpaar fortan als eine der wertvollsten Erinnerungen begleiten. Die schönsten Augenblicke lassen sich in dem weitläufigen Schlosspark mit Springbrunnen, der Schlossallee und dem Gewölbe Weinkeller festhalten. Hier wird ein ausgefeiltes Rahmenprogramm geboten, das ein Feuerwerk, die Trauung im Park, weiße Tauben zum Ja-Wort, eine Kutschenfahrt und weitere Möglichkeiten beinhaltet.

Unvergessliche Hochzeit

Das Panoramahotel Waldenburg bietet eine außergewöhnliche Lage, romantisch über den Dächern Hohenlohes in unmittelbarer Nähe des Schloss Waldenburg. Professioneller Service und hervorragende Küche zeichnet das 4 Sterne Hotel aus. Bei einem Aperitif auf der Terrasse kann man den traumhaften Ausblick über die Hohenloher Ebene genießen. Zur Verfügung stehen neun verschiedene Räumlichkeiten für die individuelle Hochzeit mit bis zu 150 Personen. Auf die Brautpaare wartet ein unvergesslicher Aufenthalt mit persönlichem Service – angefangen bei den ersten Planungen bis hin zum Frühstück am Morgen nach der Feier – genießen.

Wald & Schlosshotel

Friedrichsruhe

Kärcherstraße 11, 74639 Zweilfingen-Friedrichsruhe, Fon: 07941/6087 hotel@schlosshotel-friedrichsruhe.de

www.schlosshotel-friedrichsruhe.de

Panoramahotel Waldenburg

Hauptstraße 84, 74638 Waldenburg

Fon: 07942/91000

info@panoramahotel-waldenburg.de

www.panoramahotel-waldenburg.de