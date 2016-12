Studio8 Nagold: Hochzeitstanz leicht gemacht

Wurde früher noch traditioneller Hochzeitswalzer getanzt, bot das moderne Brautpaar ab 2009 seinen Gästen zunehmend eine Show à la »Evolution of Dance«.

Inzwischen kann man auf Youtube etliche Videoclips zum Thema »Wedding Surprise Show« belächeln oder bewundern. Ob Hip-Hop-Mix oder »Dirty Dancing«, meist wird das Tanzen unterschätzt und dafür zu wenig Zeit eingeplant, so dass man als Hochzeitsgast oft lieber weg- als zusehen möchte. Die Inhaberin des Studio8 in Nagold, Elisabeth Galonska, beweist, dass es aber auch viel besser und leichter geht: In nur drei bis vier Tanzstunden kann ein Paar einen zauberhaften, auch konventionellen Tanz (Langsamer Walzer, Rumba, usw.) erlernen und diesem auch noch seine persönliche Note aufsetzen. Die ausgebildete und erfahrene Choreographin in den Bereichen Tanz, Theater und Comedy hat in den vergangenen zehn Jahren viele Brautpaare bei ihren individuellen Hochzeitstänzen unterstützt und freut sich über den aktuellen Trend, etwas Persönliches aufs Parkett zu bringen. Ob es das Lieblingslied, der Lieblingstanz oder auch die eigene Kennenlerngeschichte »vertanzt« ist – als ADTV-geprüfte Tanzlehrerin versteht es Elisabeth Galonska, Brautpaare kompetent, qualifiziert, humorvoll, kreativ und tänzerisch auf ihrem Weg zum Altar zu begleiten. So wird der Hochzeitstanz am Ende nicht nur zu einer Pflichtdarbietung für die Hochzeitsgesellschaft, sondern ein besonderer und zauberhafter Moment für das Brautpaar selbst.

