Smart, Selbstbewusst & Elegant

Das exklusive Herrenmodenfachgeschäft bietet seit über 40 Jahren ausgesuchte Hochzeitsmode führender Markenhersteller. Und nicht nur Braut und Bräutigam haben den kleinen fachkundigen Familienbetrieb in der zweiten Generation in ihr Herz geschlossen. Man geht zu Frau Stutz, geborene Friedrich, wenn man etwas Besonderes sucht, wenn man etwas sucht, das es anderswo nicht gibt oder vielleicht einfach nicht in dieser Qualität. Mit dem sicheren Gespür für die passende Garderobe berät und wählt Monika Stutz oder eine ihrer Mitarbeiterinnen aus ihrem breiten Sortiment erstklassiger Herrenmoden aus. Sollte eine Größe nicht mit der Körperform des Kunden übereinstimmen, wird in der eigenen Änderungsschneiderei angepasst, gekürzt oder versetzt. Neben umfangreichen und modisch aktuellen Markenkleidungsstücken führt das Modehaus auch eine Reihe nützlicher und attraktiver Accessoires wie Gürtel, Manschettenknöpfe, Krawattennadeln und natürlich Krawatten und anderes. Eine kompetente, individuelle und freundliche Beratung durch geschultes Personal steht hier im Vordergrund.

Friedrich Herrenmoden

Jagststr. 6, 74564 Crailsheim,

Fon: 07951/7891

www.herrenmoden-friedrich.de