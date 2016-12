Top Essen zu fairen Preisen

»Seit viereinhalb Jahren selbstständig, kümmern sich meine Frau und ich um das leibliche Wohl unserer Gäste und deren Wünsche. Gemeinsam mit unserem jungen dynamischen Team stellen wir uns gerne jeder kulinarischen und logistischen Herausforderung, die Sie an uns stellen«, erklärt Stefan Reegen, Inhaber und Koch der Gaststätte zum Reegen in Heilbronn Frankenbach. Das kann zum einem in der ruhig gelegenen Gaststätte sein, die über zwei große Sonnenterrassen verfügt und innen bis zu 160 Gästen Platz bietet. Zum anderen im Biergarten im Grünen, nahe dem Leinbach gelegen, mit Platz für bis zu 100 Personen. Auch Catering in einer von den Kunden gewählten Lokation wird angeboten.

Nach dem Motto »Möglich ist fast alles – man muss nur darüber sprechen!« werden die individuellen Wünsche in einem persönlichen Gespräch besprohen und ein individuelles Angebot für den schönsten Tag im Leben erstellt.

Gaststätte zum Reegen

Riedweg 52, 74078 Heilbronn-Frankenbach

Fon: 07131/911601

www.zumreegen.de