Top-Service: Hochzeitscatering Reutlingen

Der Rundumservice von »Hochzeitscatering Reutlingen« lässt jede Feierlichkeit zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Egal, ob urbane Halle in der Stadt, Dorfgemeinschaftshaus, private Location oder Fabrikhalle – mit dem Full-Service Catering wird jede Location zur Traumkulisse für den wohl wichtigsten Tag des Lebens. Dekoration, Floristik, Tische, Stühle, Hussen, Auf- und Abbau sowie professionelles Catering – Menüs oder Buffets sind nur einige der Services, die dem Brautpaar zur Verfügung stehen. Jahrelange Erfahrung, professionelles Equipment, geschultes Personal und faire Preise sind selbstverständlich. Auch an den Getränkeservice ist gedacht: Eine mobile Zapfanlage, eine Cocktail- & Longdrinkbar, eine Kaffeestation sowie die große Auswahl von alkoholfreien und alkoholischen Getränken stehen für die Gäste bereit. Und damit es keine »Bösen Überraschungen« gibt – zum fixen Preis! Ob für 20, 50 oder bis zu 500 Personen, das Team um Alexander Reum, der unter anderem auch das »Landhotel Sonnenbühl« sowie das »Hofgut Übersberg« seit mehr als 20 Jahren führt, steht den Gästen mit Rat und Tat zur Seite. Auch bei der Suche einer passenden Location ist man hilfsbereit. Schon viele Hallen und Gebäude wurden vom Hochzeitscatering-Team zur Traumhochzeits-Location gemacht, unter anderem in Pfullingen, Reutlingen, Metzingen, Bad Urach, Tübingen, Neckartailfingen und Nürtingen. Sollten Sie also einen zuverlässigen Partner für Ihre Hochzeitsfeier suchen, dann sind Sie hier richtig. Am Ende ist nur eines wichtig : Ihr Wohlbefinden und das ihrer Gäste am wohl wichtigstem Tag Ihres Lebens!

Reutlingen Catering

Egelsbergstr. 12, 72820 Sonnenbühl, Fon: 07128/9283-0

www.reutlingen-partyservice.de