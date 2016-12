× Erweitern Foto: TrauDich! Messe GmbH

Egal ob sich Brautpaare standesamtlich trauen lassen, eine kirchliche Hochzeit begehen oder eine freie Trauung bevorzugen, allen ist gemeinsam, dass sie ihren »schönsten Tag im Leben« gebührend und möglichst individuell feiern möchten.

Mehr als 190 Aussteller aus mehr als 30 Branchen bieten auf der diesjährigen »TrauDich!« am 14. und 15. Januar in der Stuttgarter Liederhalle wieder für wirklich jedes Budget und jeden ausgefallenen Wunsch das Richtige. Ob standesamtliche Trauung mit Feier im kleinen Kreis, eine flippige Party mit Freunden oder die klassische große Hochzeit mit Kirche, Kutsche und Kapelle, nichts ist unmöglich. Mehr als 5.000 Inspirationen und Anregungen, von den Accessoires bis zur Videoproduktion, warten auf Hochzeitspaare und alle, die einfach nur die Hochzeits-Atmosphäre genießen wollen. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Gewinnspielen, Live-Musik, vier unterschiedlichen Brautmodenschauen, Schnuppertanzkursen, Vorträgen und Workshops rundet das Angebot der größten Hochzeitsmesse in der Region an beiden Tagen ab.

TrauDich! Sa. 14. und So. 15. Januar, 10-18 Uhr, Liederhalle, Stuttgart

www.traudich.de