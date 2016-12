Traumhafte Brautkleider

Kisa Hochzeitshaus in Heilbronn bietet eine Vielfalt traumhafter Brautkleider an. In jedem einzelnen Brautkleid erkennt man Liebe zum Design.

Die professionelle Verarbeitung, die Verwendung exklusiver Stoffe und die perfekt platzierten Details machenmachen die Brautkleider zu etwas Besonderem.

Das Aussuchen des Traumkleides ist mit Sicherheit einer der aufregendsten Momente bei der Planung der Hochzeit. Dem Team des Kisa Hochzeitshaus ist es ein Vergnügen, angehenden Bräuten bei der Wahl ihrer Garderobe zu begleiten und beratend zur Seite zu stehen. Da die Auswahl an traumhaft schönen Brautkleidern groß ist, wird in einem Beratungsgespräch erst einmal der Stil definiert. Extravagantes, pompöses Brautkleid oder doch eher elegant mit einzelnen Eyecatchern? Bei Kisa findet jede Braut das passende Brautkleid. Auch kurvige Bräute werden fündig, denn das Hochzeitshaus führt Kleider bis zu Größe 60, die raffiniert kaschieren.

Immer wieder ist der Preis ein ganz großes Thema. Viele scheuen vielleicht den Besuch eines Fachgeschäftes. Natürlich hat eine sehr gute Passform, Verarbeitung und hochwertiges Material seinen Preis. Neben den Top-Designer Marken führt das Kisa Hochzeitshaus aber auch einige erschwinglichere Hersteller, damit wirklich jede Braut fündig wird. Außerdem werden Kleider aus den Vorkollektionen reduziert angeboten.

Hauseigene Schneiderei

Sobald das Kleid ausgesucht ist, müssen die ganzen Änderungen besprochen werden. In der hauseigenen Schneiderei werden diese dann durchgeführt. Enger, weiter, kürzer – alles kein Problem. Aber auch Neues, wie zum Beispiel Ärmel aus Tüll oder Spitze anzufertigen, ist hier möglich. Bräute können sich aber auch ihr eigenes Traumkleid komplett neu nach Maß schneidern lassen.

Das Team des Kisa Hochzeithaus berät auch gerne den Zukünftigen und gestaltet dessen Anzug, damit er perfekt zur Braut passt.

Interessierte können den Stand von Kisa auch am 21./22. Januar auf der Hochzeitsmesse in der Harmonie in Heilbronn besuchen. Dort verlost das Hochzeitshaus ein Hochzeitskleid im Wert von 1.500 Euro.

Kisa Hochzeitshaus

Kilianstraße 19, 74072 Heilbronn

Fon: 07131/1359606

www.kisa-hochzeitshaus.de