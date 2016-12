× Erweitern Juwelier Sandkühler

In Stuttgart, Ludwigsburg und Esslingen berät der Trauring-Experte Juwelier Sandkühler umfassend zu allen Fragen rund um Hochzeitsringe, den Symbolen ewiger Liebe.

Vom 16. bis 18. Januar profitieren Verliebte und Verlobte von 20 Prozent Preisnachlass auf die Kollektion von Breuning und Saint Maurice. Sie planen Ihren »schönsten Tag«? Geben Sie sich das »Ja-Wort« mit stilvollen Trauringen in deutscher Markenqualität! Trauringe von Breuning und Saint Maurice (nur in Esslingen) sowie Verlobungsringe (alles Neuware) bestechen durch ihre individuelle Vielfalt gepaart mit edlen Materialien und werden in einer der bekanntesten Schmuckmanufakturen Deutschlands gefertigt. Natürlich sind auch Anfertigungen aus der hauseigenen Meister-Goldschmiede möglich.

Persönliche Beratung

Juwelier Sandkühler, der Experte für Trauringe in Stuttgart, Ludwigsburg und Esslingen lädt alle verliebten Paare ein, sich z.B. in den Trauringlounges (Ludwigsburg und Esslingen) in entspannter Atmosphäre umfassend beraten zu lassen, um ihre ganz persönlichen Trauringe zu finden.

Ab 16.1. 20 Prozent Rabatt auf die Kollektionen von Breuning und Saint Maurice

Vom 16. Januar bis zum 18. Februar 2017 werden an den drei Standorten in Stuttgart, Ludwigsburg und Esslingen auf die gesamten Breuning Trauring-Kollektionen 20 Prozent Rabatt gewährt. In Esslingen erhalten Sie diesen Rabatt zusätzlich auch auf die Saint-Maurice Kollektion.

Trendschmuck und Service

Juwelier Sandkühler – das Fachgeschäft für »Feinen Schmuck aus zweiter Hand« bietet weiterhin neben Goldankauf auch Pfandkredit für Schmuck und hochwertige Markenuhren bei kurzfristig finanziellen Engpässen an. Reparaturen, Umarbeitungen und Neuanfertigungen werden in der hauseigenen Meister-Goldschmiede durchgeführt. Außerdem führt Juwelier Sandkühler an allen Standorten eine große Auswahl an Trendschmuck (Neuware).

Juwelier Sandkühler

Filiale Stuttgart

Königstraße 20, 70173 Stuttgart,

Fon: 0711/226 41 52

www.juwelier-stuttgart.de

Filiale Ludwisgburg

Kirchstraße 6, 71634 Ludwigsburg,

Fon: 07141/ 6499144,

www.juwelier-lb.de

Filiale Esslingen

Ritterstraße 2, 73728 Esslingen,

Fon: 0711/ 55094108,

www.juwelier-esslingen.de

www.facebook.com/juwsandkuehler