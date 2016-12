Trauring-Kauf ganz Individuell

Der Ehering als Symbol der Unendlichkeit, der Bindung die zwei Menschen miteinander eingehen. Er soll ein Leben lang an die gegenseitige Liebe und Achtung erinnern und für jedes Paar ganz individuell erschaffen sein.

Juwelier Gseller macht‘s möglich: Über die Internetseite www.amodoro.de können Brautpaare ihre Traumringe zuhause am Bildschirm ganz persönlich gestalten. So hat man die Möglichkeit, in aller Ruhe alle nur erdenklichen Varianten zu konfigurieren.

Hat man den gewünschten Ring erstellt, geht es zur persönlichen Beratung vor Ort. Ringweiten, Profil der Ringe, Gravur und Brillantbesatz werden abschließend von erfahrenen Trauringexperten im persönlichen Beratungsgespräch noch einmal in allen Details durchgegangen, bevor die Ringe schließlich bestellt werden. Eine ideale Verquickung aller Vorteile des Internets und der Beratung im Laden.

Selbstverständlich können die Trauringe auch bei einem Besuch im Geschäft aus vielen Trauringpaaren verschiedener Hersteller ausgesucht werden.

Gseller GmbH

Poststr. 57, 74613 Öhringen,

Fon: 07941/8356

www.juwelier-gseller.de