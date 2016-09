Trauringprofis in Heilbronn

× Erweitern 123 Gold

Kompetente Beratung erwartet Kunden bei Thomas Kübler und seinem Team vom Trauringzentrum Heilbronn.

In großzügigem Ambiente kann man die Schönheit und Besonderheit der hochwertigen Trau- und Verlobungsringe fühlen, sehen und vergleichen. »Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Auswahl in allen klassischen, modernen und ausgefallenen Designs, in einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien und in allen Preislagen, von sehr preiswert bis hoch exklusiv«, so Kübler. Mit über 50.000 verkauften Trauringen im Jahr ist 123Gold Deutschlands Trauring-Spezialist Nr. 1. »Zudem führen wir auch Schmuck von namhaften Herstellern wie ElfCraft, Aumentum und Freudenschmuck.« Das Geschäft befindet sich direkt in der Heilbronner Innenstadt, direkt an der S-Bahn Haltestelle am Marktplatz und gegenüber der historischen Kilianskirche.

Kaiserstr. 19, 74072 Heilbronn, Fon: 07131/5980803 www.123gold.de