Bereits zum dritten mal präsentieren mehr als 70 regionale Anbieter bei der Weddfair Produkte und Dienstleistungen, das geplante Fest zu einem persönlichen Event machen.

Zwischen den klassischen Automobilen in der Legendenhalle der Motorworld Böblingen können sich Hochzeitsinteressierte am 7. und 8. Oktober für ihr großes Fest inspirieren lassen. An den Ständen der Aussteller findet sich alles, was man für ein gelungenes Hochzeitsfest braucht, von Hochzeitsmode und Schmuck, über Bands und DJs bis hin zur richtigen Location. Darüber hinaus wird den Besuchern ein Rahmenprogramm mit Live-Acts, Eventshow, Musiklounge, Männermeile, Gewinnspiel, Moodboards, Vorträgen und Feuershow geboten. Als spezielles Angebot warten Probierstationen, an denen man beispielsweise Hochzeitstorten kosten oder eine Photobooth ausprobieren kann.

Weddfair Sa. 7. und So. 8. Oktober, Sa. 13-19 Uhr, So. 11-17 Uhr, Motorworld, Böblingen, www.weddfair.com