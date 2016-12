Zeichen der Liebe

× Erweitern Der Goldmann

»Der Goldmann« hat sein Trauring-Studio noch einmal erweitert. So haben die Kunden jetzt eine noch größere Auswahl an Eheringen.

In aller Ruhe und unter fachkundiger Beratung kann das Paar aus unterschiedlichsten Materialien, Ausführungen und Designs auswählen.

Der Ringkauf ist Vertrauenssache, das wissen auch Leyla und Capri Ulus, Inhaber von »Der Goldmann« in der Heilbronner Kilianstraße 10. Eheringe sind sehr persönliche Schmuckstücke, die man ein Leben lang tragen möchte und die zu beiden Partnern gleichermaßen passen sollen. Deshalb bietet »Der Goldmann« nicht nur vorgefertigte Ringe an, auch individuelle Kreationen sind kein Problem. Durch die enge Verbindung zum Hersteller können viele Gestaltungswünsche erfüllt werden.

Die Gestaltungsmöglichkeiten beginnen schon bei den Materialien: klassisches Gelb- oder Weißgold, Platin, Edelstahl, Tungsten (Wolffram) oder Außergewöhnliches wie Keramik oder ein Materialmix. Die Ausarbeitung des Materials bietet eine weitere Vielfalt, egal ob glatt, glänzend, matt, mit Struktur oder ganz schlicht. Für die Damen kommt dann noch die Möglichkeit des Steinbesatzes dazu. Der Service hat bei Leyla und Capri Ulus einen hohen Stellenwert. Schließlich sollen die Trauringe zu Traumringen werden, die man immer wieder gerne anschaut und dabei an den Partner denkt. Deshalb endet die Kundenbetreuung nach dem Kauf noch lange nicht. Nach dem Erwerb der Ringe erhalten Kunden ein Zertifikat in Form einer Garantiekarte, mit der sie die Ringe jedes Jahr einmal kostenlos polieren, neu aufarbeiten und Kratzer entfernen lassen können. Lediglich das Porto muss dabei vom Kunden übernommen werden – der Rest ist ein Service von »Der Goldmann«, der größten Trauringlounge Baden-Württembergs.

Altgold zu barer Münze

»Der Goldmann« ist mehr als ein Juwelier. Kunden können bei Leyla und Capri Ulus ihre Altgoldbestände in bare Münze verwandeln. Ob Zahngold, Schmuck oder Barren – bei Goldmann wird nach dem tagesaktuellen Goldpreis abgerechnet. Neben Altgold kauft »Goldmann« auch Silber und Platin an. »Für uns ist es extrem wichtig, dass der Kunde versteht, wie unsere Preise zustande kommen«, so Capri Ulus. Von dieser Transparenz profitieren die Kunden tagtäglich. So wird das eingereichte Altgold direkt von ihren Augen beurteilt.

Durch die große Anzahl an Goldmann-Filialen bundesweit können die günstigen Preise, die der Händler vom weiterverarbeitenden Schmelzbetrieb erhält, direkt an den Kunden weitergegeben werden.

Dank seines ausgefeilten Konzepts konnte »Der Goldmann« schon mehr als 500 000 Kunden zufriedenstellen.

Der Goldmann

Kilianstr. 10, 74072 Heilbronn,

Fon: 07131/8998186

www.goldmann-trauringlounge.de