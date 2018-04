»Rund ums Handwerk« - Gut vorbereitet zur Übungsfirmenmesse

Die »Rund ums Handwerk« (RUW) ist eine Übungsfirma der kaufmännischen Schule Künzelsau, die marktfähige Produkte virtuell anbietet.

Die Schüler lernen dort sehr realitätsnah die Aufgaben verschiedener Abteilungen eines Unternehmens kennen und setzen diese selbständig und eigenverantwortlich um. Zu einer möglichst praxisnahen Lernsituation gehören hierbei auch Messen mit »echtem« Kundenkontakt und die Vorstellung eigens ausgesuchter Produkte. Jetzt konnten sich die Schüler der RUW gemeinsam mit BTI Azubis in einem Messetraining intensiv auf die am 22. März stattfindende Übungsfirmenmesse in Pforzheim vorbereiten. Hierzu haben sich die Schüler des kaufmännischen Berufskollegs nach einem Brainstorming zum Thema »was macht einen überzeugenden Messeauftritt aus?« zu ihren wichtigsten Punkten »ein ansprechender Messestand«, »ein guter Gesprächseinstieg/ erster Eindruck« und »ein gutes Fachgespräch« in Gruppen vorbereitet. In kurzen Gesprächsübungen lernten die Schüler auf ihren Gesprächspartner zuzugehen, das Gespräch aktiv zu steuern und auch mit schwierigen Fragen umzugehen. Die BTI Azubis konnten dabei mit ihrer Messe- und Produkterfahrung zu den von den Schülern ausgesuchten Produkten aus den Bereichen Arbeitskleidung und Arbeitsschutz unterstützen. sob

