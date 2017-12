12 Würth Absolventen der Dualen Hochschule erhalten ihre Zeugnisse

× Erweitern Würth Absolventen der Dualen Hochschule 2017

12 Dual-Studierende der Adolf Würth GmbH & Co. KG haben dieses Jahr ihr Studium an der Dualen Hochschule Baden- Württemberg erfolgreich mit dem Bachelorgrad abgeschlossen. Nahezu alle erhalten eine feste Stelle in der Würth-Gruppe.

Die Bachelorzeugnisse überreichten Jürgen Graf, Mitglied der Geschäftsleitung der Adolf Würth GmbH & Co. KG und Ausbildungsleiterin Tamara Molitor am 6. Dezember bei einer Feier im Sudhaus in Schwäbisch Hall. „Höre nie auf, anzufangen; fange nie an, aufzuhören“, gab Jürgen Graf den Absolventen mit auf den Weg. Das dreijährige Studium erfolgte im Wechsel zwischen Theorie- und Praxisphasen. An den Standorten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Bad Mergentheim, Heilbronn, Mosbach und Stuttgart schlossen die ehemaligen Studenten ihren Bachelor in den Fachrichtungen Handel, Dienstleistungsmanagement, International Business und Wirtschaftsingenieurwesen ab.

Würth versteht die Nachwuchsförderung als grundlegende zukunftsgerichtete Aufgabe und betreibt daher eine intensive und umfangreiche Ausbildungsarbeit. Deutschlandweit beschäftigt die Würth-Gruppe derzeit über 1.200 Nachwuchskräfte, die in mehr als 50 Ausbildungsberufen lernen. Zurzeit bietet allein die Adolf Würth GmbH & Co. KG, das Mutterunternehmen der Würth-Gruppe, über 20 verschiedene Berufsbilder zur Ausbildung an: Zusätzlich zu den kaufmännischen und den Logistik-Berufen können Nachwuchskräfte

Studiengänge an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach, Bad Mergentheim, Heilbronn, Lörrach und Stuttgart absolvieren. Weitere Ausbildungsschwerpunkte in den deutschen Gesellschaften der Würth-Gruppe sind technische, sowie IT- und Gastronomieberufe.Neben dem Erwerb fachlicher Fertigkeiten und Kenntnisse kommt der Förderung der sozialen Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen der Ausbildung bei Würth ein großer Stellenwert zu. Bausteine wie die Mitreise im Außendienst, die internationale Horizonterweiterung durch Praktika in europäischen Würth Gesellschaften sowie die Mitarbeit in Sozialeinrichtungen sind bei der Adolf Würth GmbH & Co. KG fest im Ausbildungsplan verankert. Darüber hinaus bietet Würth auch nach dem Abschluss der Ausbildung verschiedene Programme zur berufsbegleitenden akademischen Weiterbildung an.