20. Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in Künzelsau

× Erweitern Jugend forscht 2018

Experimentieren, Tüfteln, Entdecken: Beim diesjährigen „Jugend forscht“-Wettbewerb in Künzelsau gingen 127 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 69 Projekten an den Start und ist damit der zweit größte Wettbewerb in Baden-Württemberg.

Die meisten Teilnehmer kommen aus der Region Heilbronn-Franken. Insbesondere Schüler reichten in diesem Jahr viele Projekte ein, währen die Anzahl der Einreichungen von Auszubildenden stark zurückging. Die Industrie ist zwar stark interessiert die Projekte zu fördern, doch kollidiert der Wettbewerb stark mit der Prüfungsphase, sodass viele Auszubildende vor dem Zeitaufwand zurückschrecken.

Für Schüler hingegen liegt der Termin günstiger. Sie können sich die Teilnahme im Zeugnis bestätigen oder in ihrem Seminarkurs in der Oberstufe anrechnen lassen. Schüler lernen dabei nicht nur „durchzuhalten, auch wenn es einmal knifflig wird, sondern auch das präsentieren vor einer Jury“, so die Wettbewerbsleiterin Silvia Böhler. Auch wenn es bei den wenigstens Erfindungen zu einem Patent kommt oder aus der Idee ein Start-up wird, lohnt sich die Erfahrung also für die Teilnehmer.

Die Klassenkameraden Kevin Erdmann und Lauritz Abel von der Gewerblichen Schule Künzelsau hingegen haben das Glück mit ihrer Idee schon in die Testphase bei einer Spedition gehen zu können. Mit ihrer Erfindung wollen sie Unfälle durch von Lastwagen geschleuderten Eisplatten vermeiden. Sie haben eine Paste entwickelt, die auf die Planen der Lkw’s aufgetragen wird, so dass das Eis schneller von diesen entfernt werden kann. Ohne die Paste dauert die Entfernung noch einen halben Tag, mit ginge das Enteisen in fünf Minuten, denn das auf Öl basierende Gemisch verhindert, dass sich das Eis in die Poren der Plane setzt. Die Testphase zeigt jedoch, dass ein zusätzlicher Eisschieber entwickelt werden muss.

Interessierte haben am Samstag, 24.Februar, noch die Chance sich die Präsentationen der Schüler anzusehen und sich bei zahlreichen Mitmach-Aktionen selbst als Forscher auszuprobieren. Die Sieger des Wettbewerbs Heilbronn-Franken werden ihre Projekte ein zweites Mal beim Landeswettbewerb in Stuttgart vom 20. bis 22. März 2018 vorstellen.