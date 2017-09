5 Tipps für eine perfekte Work-Life-Balance

× Erweitern Bildquelle: Fotolia © Rido Stress im Job Job und Freizeit in Einklang bringen und jede Menge für die Gesundheit tun. Work-Life-Balance finden und entspannen.

Der berufliche Alltag der Leute Deutschlands wird durch jede Menge Hektik und Stress bestimmt. Viele Dinge tragen dazu bei, dass der Stressfaktor immer höher steigt. Steigende Ausgaben, dafür aber gleichbleibende Gehälter und Löhne, zu hoher Arbeitsanfall und nervende Mitarbeiter – das sind alles Faktoren, die sich negativ auf den Menschen auswirken können. Für viele ist es deshalb wichtig, eine gute Balance zwischen Job und Freizeit zu finden. Welche negativen Folgen hat ein unausgeglichenes Verhältnis von Job zu Privatleben? Und wie können die gestressten Leute eine gute Work-Life-Balance finden?

Folgen und Nachteile einer fehlenden Work-Life-Balance

Ist das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben unausgeglichen, kommt es zu vielen negativen Folgen. Einige davon sind bekannt und im Vorfeld auch schon ersichtlich und den Leuten bewusst. Doch es gibt auch einige Folgen, die anfangs gar nicht als Solche wahrgenommen werden. Mögliche Auswirkungen eines Ungleichgewichts zwischen dem beruflichen Alltag und dem Privatleben können sein:

Keine Zeit mehr für Freunde und Familie

Anfälliger für Erkältungen und andere Erkrankungen

Häufige Müdigkeit

Stimmt die Work-Life-Balance nicht, so wirkt sich das nicht nur auf das Privatleben aus. Auch im beruflichen Alltag gibt es Nachteile zu verzeichnen. Wer schnell müde wird, ist weniger produktiv. Passiert dies auf der Arbeit, wird demzufolge weniger geschafft. Außerdem ist es auch nicht schön, wenn Mitarbeiter ständig aufgrund immer wiederkehrender Infekte ausfallen. Aber besonders alarmierend ist es, wenn das Privatleben leidet. Gerade wenn Partner und Kinder vorhanden sind, ist das sehr belastend und kann sogar im schlimmsten Falle die Familie zerstören. Es sollte deshalb angestrebt werden, das Gleichgewicht so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Wichtig: Eine unausgeglichene Balance zwischen Privatleben und Arbeitsalltag wirkt sich sowohl auf die berufliche als auch auf die private Situation aus.

Work-Life-Balance in Einklang bringen – so funktioniert es

Unbedingt sollten die Betroffenen die Balance in Einklang bringen, um die negativen Folgen abzufedern und wieder von einem Plus an Gesundheit und stressfreiem Leben zu profitieren. Es gibt einige Möglichkeiten, um aus dem Teufelskreis herauszukommen und wieder mit Spaß und Elan an die Sache heranzugehen. Im Folgenden haben wir einige wichtige Tipps zusammengetragen, die dabei helfen können, die Situation in Einklang zu bringen.

Tipp 1: Von der Arbeit abschalten

Viele Leute machen den Fehler und können einfach nicht abschalten. Wenn Freizeit angesagt ist, dann sollten die Gedanken an die Arbeit abgelegt werden. Vorzugsweise sollte einfach der Laptop an der Arbeit stehengelassen werden. Ebenfalls sollten die Arbeits-E-Mails nicht mehr nach Feierabend abgerufen werden. Es ist wichtig, mit dem Arbeitstag komplett abzuschließen. Wer das nicht kann und ständig gedanklich bei unerledigten Aufträgen oder anderen Aufgaben der Arbeit hängt, wird sich wahrscheinlich auch nicht entspannen können. Genau das ist einer der Punkte, die viele Menschen falsch machen. Meist hilft es, sich gezielt mit anderen Tätigkeiten abzulenken.

Tipp 2: Auszeit nehmen und Zeit für Familie und Freunde schaffen

Jeder Mensch braucht irgendwann eine Auszeit und sollte sich diese auch unbedingt nehmen. Vor allem ist es wichtig, auch die Freunde im Tagesablauf einzubeziehen und mit ihnen etwas Schönes zu unternehmen. Wie wäre es einmal mit einem Besuch eines guten Freundes? Es könnte auch ein gemeinsamer Kinobesuch oder Partyabend sein. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um mit den Freunden Zeit zu verbringen. Wer eine Familie hat, der sollte sich auch unbedingt um die Familienmitglieder kümmern. Ein Ausflug mit seinen Liebsten ist ein guter Zeitvertreib und bereitet Freude. Möglichkeiten, um mit der Familie Spaß zu haben, gibt es genügend:

Schwimmbadbesuch

Besuch eines Freizeit- oder Tierparks

Spaziergänge

Das sind Dinge, die jede Menge Freude bereiten und dabei helfen, in Momenten der Anspannung abschalten zu können. Das Leben ist schon kurz genug. Deshalb sollte jeder Moment genutzt werden, um die schönen Dinge des Lebens zusammen mit der Familie und mit Freunden zu erleben.

Tipp 3: Auch mal dankend ablehnen

Einige müssen lernen, auch einmal "Nein" zu Vorgesetzten und Kollegen zu sagen. Anfangs ist das recht schwierig, einfach einmal dankend abzulehnen. Doch wer sich einmal überwunden hat, dem wird es mit der Zeit immer leichter fallen, diesen Punkt konsequenter umzusetzen. Wenn ständig "Ja" gesagt wird, wenn der Chef etwas möchte oder die Kollegen fragen, dann wird es in der Regel immer wieder versucht. Doch wer sich daran hält und "Nein" sagen kann, der wird es im Endeffekt genießen. Natürlich sollten die Dinge erledigt werden, die auch wirklich zum Aufgabenbereich zählen. Jedoch sollte es ein Limit geben, das an einem Arbeitstag nicht zu überschreiten ist. Schließlich ist es für das eigene Wohlbefinden und den Stresslevel nicht gut sich ständig zu überfordern.

Zudem werden häufig die Arbeitsanforderungen erhöht, wenn nachgegeben wird und weitere Aufgaben während der Arbeitszeit erledigt werden können. Falls es einmal zu viele Aufträge auf einmal gibt, so besteht die Möglichkeit, diese auch aufzuteilen oder zu delegieren. So können alle Kollegen mithelfen und das Ziel erreichen. Im Privatbereich funktioniert diese Strategie ebenfalls sehr gut. Liegen zu viele Aufgaben an, kann ruhig einmal unter den Familienmitgliedern aufgeteilt werden.

Tipp 4: Große Arbeiten zuerst bestreiten

Es ist sinnvoll, die größten Aufgaben des Tages direkt am Anfang zu erledigen. Erfahrungsgemäß ist zu Beginn des Tages viel mehr Elan vorhanden. Leute sind konzentrierter und produktiver. Zudem gehen die Arbeiten schneller von der Hand. Allgemein sollte der Stressfaktor ziemlich niedrig gehalten werden. Deshalb ist es auch nicht ratsam, schwierige Aufgaben auf den nächsten Tag zu verschieben. Was an einem Tag geschafft wird, ist erledigt, vermittelt ein Gefühl der Erleichterung und lässt den Stresslevel fallen. Allerdings sollte auch darauf geachtet werden, sich dabei nicht zu überfordern.

Tipp 5: Gute Basis finden

Selbstverständlich gibt es auch einige grundlegende Lebensumstände, die sehr wichtig sind. Hierzu zählen die Faktoren Bewegung, Essverhalten und Schlafen. Wichtig ist eine ausgewogene Ernährung. Außerdem sollten wir auf einen angemessen langen Schlaf achten. Bewegung ist ebenfalls ein wichtiger Fakt, der nicht zu kurz kommen soll. Hierfür bieten sich folgende Sportarten gut an:

Laufsport

Radsport

Schwimmen

Vielleicht wären auch einmal ganz neue Wege wie etwa Yoga interessant. Möglicherweise ist auch eine Diät ratsam. Es hängt eben auch von jeder Person selber ab. Jeder muss für sich die wichtigen Dinge herausfinden und letztendlich im Alltag umsetzen.

Wichtig: Wer all diese Tipps beachtet und im Alltag umsetzt, der kann von einer erheblichen Verbesserung der Lebensqualität profitieren. Darüber hinaus bieten sich unzählige weitere Möglichkeiten an, die sich im Alltag entspannter gestalten lassen. Wer sich den einen oder anderen Tipp ins Bewusstsein führt, kann nach und nach zu einer ausgeglicheneren Lebenseinstellung finden. Regelmäßige Auszeiten, ein angenehmes Umfeld oder ein erfüllendes Hobby als Ausgleich sind Maßnahmen die zur Work-Life-Balance beitragen können.

Wie die neu gewonnene Situation beibehalten?

Wer es geschafft hat, den richtigen Ausgleich zu finden, der wird sich über die neu gewonnene Situation erfreuen. Nun sollte daran gearbeitet werden, dass die Situation auch so beibehalten wird. Es kann schnell wieder ausufern und in das alter Muster verfallen werden. Jeder Mensch muss kontinuierlich an sich arbeiten, um auch wirklich immer viel Freude am Leben zu haben. Prioritäten sollten gesetzt werden, wenn viele Arbeiten anliegen und erledigt werden müssen. Alles auf einmal kann niemand schaffen. Deswegen ist es sinnvoll, sich eine Liste zu erstellen, in denen Aufgaben mit hoher Priorität an erster Stelle stehen und zuerst abgearbeitet werden.

Ist der Arbeitstag vorbei, möchten viele Leute Zeit für sich haben. Um dies in der Praxis umzusetzen, sollte ein Tagesablauf geschaffen werden, an den sich im Endeffekt auch gehalten wird. Es hilft, einen Tagesplan zu erstellen und darin ganz gezielt Ruhepausen miteinzuberechnen.