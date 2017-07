8. Nacht der Unternehmen: „Dein Job in Baden-Württemberg“

× Erweitern Foto: Thomas Moegen Nacht der Unternehmen 2017 von links: Suzanna Hofmann, Dr. Sabine Stützle-Leihmüller, Bernd Engelhardt, Diana Salan und Saba Kulmac.

Bei einer Pressekonferenz am Wilhelmsplatz Stuttgart stellten sich Unterstützer, Partner und teilnehmende Unternehmen der 8. Nacht der Unternehmen Stuttgart am 23. November vor und verdeutlichten Ihre Ziele.

Dr. Sabine Stützle-Leinmüller, Leiterin Geschäftsbereich Fachkräfte / Standortentwicklung IV der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart sagte: „Der Standort Region Stuttgart wird von technologieorientierten und innovativen Industriefirmen geprägt, daher spielt die Zielgruppe Studierende für uns eine besonders wichtige Rolle. Kleine und mittlere Unternehmen stehen mit großen und namhaften Firmen im Wettbewerb um Nachwuchskräfte in unserer Region. Deshalb unterstützen wir die „Nacht der Unternehmen“, die Studierende, Absolventen und Fachkräfte direkt zu den Firmen vor Ort bringt. Kleinere Unternehmen können ihren Betrieb vorstellen und zeigen, dass Berufsanfänger dort rasch Verantwortung übernehmen können.“

Bernd Engelhardt, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Region Stuttgart, thematisierte den Fachkräftemangel in der Region Stuttgart: „In der Region Stuttgart fehlen aktuell ca. 27.000 Fachkräfte, davon sind 19.000 Nicht-Akademiker, also gut Qualifizierte mit dualer Ausbildung und Weiterbildungen, z.B. Industriemeister, Techniker, Fachwirte. Mit Blick auf 2030 erwarten wir für die Region Stuttgart fast 120.000 fehlende Fachkräfte, davon gut 14.000 Akademiker. Das ist ein Mangel von deutlich mehr als 10 Prozent. Etwa jede neunte Stelle kann nicht besetzt werden, bei Akademikern fast jede siebte. Betroffen sind vor allem die Metall- und Elektroindustrie, industrienahe Dienstleister und das Gesundheitswesen.“

„Auch bei schwächerer Konjunktur droht in vielen Bereichen ein dauerhafter Fachkräftemangel. Die Digitalisierung und zunehmende Einführung von Elektroantrieben im Fahrzeugbau werden daran unterm Strich nichts ändern. Denn die Autoindustrie wird noch Jahrzehnte parallel Elektroantriebe und Verbrennungsmotoren bzw. die entsprechenden Fahrzeuge entwickeln und produzieren müssen, weil in den globalen Flächenmärkten in Amerika, Asien oder Australien der Aufbau einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur noch viele Jahre dauern wird.“

Suzana Hofmann, Leiterin Team Landeshauptstadt Stuttgart, Welcome Center Stuttgart betonte die Wichtigkeit von sprachlicher Integration und sozialem Umfeld mit Wohlfühlfaktor für berufliche Perspektiven von Fachkräften aus dem nichteuropäischen Ausland: „Studierende aus aller Welt sind ein Gewinn für die Landeshauptstadt Stuttgart. Sie bereichern unsere Wirtschaft, unsere kulturelle Vielfalt und unsere Gesellschaft. Daher ist es der Stadt Stuttgart ein großes Anliegen die Studierenden in ihrer neuen Heimat willkommen zu heißen und bestmöglich zu betreuen. Besonders am Ende ihres Studiums stehen internationale Studierende im Vergleich zu ihren deutschen Kommiliton/innen vor vielen Herausforderungen. Sei es die mangelnde Kenntnis der Arbeitswelt in Deutschland, fehlende Netzwerke in Deutschland, unzureichende Sprachkenntnisse u.v.m. Wir als Welcome Center Stuttgart möchten eine Brücke bilden und ihnen den Übergang vom Studium in den Berufseinstieg erleichtern. Mit unseren Angeboten fördern wir die soziale und kulturelle Bindung und zeigen gleichzeitig berufliche Perspektiven auf.“

Dennis Metzulat, Personalrecruiting, Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG, Filialdirektion Stuttgart stellte die kommunikativen und sozialen Kompetenzen für den beruflichen Erfolg "normaler" Mitarbeiter in den Vordergrund: "Über die Nacht der Unternehmen versuchen wir darüber aufzuklären, dass eine Karriere bei der Allianz nicht mit Versicherungswissen beginnen muss. Gerade Quereinsteiger sind bei uns erfolgreich, weil sie Lebenserfahrung aus anderen Bereichen mitbringen. Eine gewisse Lebenserfahrung und Spaß am Kontakt mit Menschen sind Dinge, die man mitbringen sollte. Bei der Nacht der Unternehmen erwartet Sie eine tolle Aussicht über die Skyline von Stuttgart. Sie lernen die Menschen kennen, die es geschafft haben, den Blick über den Tellerrand zu wagen und heute erfolgreich in der Allianz Fuß gefasst haben. Dazu gibt es noch eine kleine Willkommensüberraschung. Wir freuen uns auf Sie!“

Diana Salan, Leiterin der Niederlassung Stuttgart, TEMA Technologie Marketing AG erläuterte das Recruiting-Konzept der Nacht der Unternehmen: „Wir freuen uns, dass die Nacht der Unternehmen inzwischen zum achten Mal in Stuttgart stattfindet. Dies zeigt deutlich, welche Bedeutung die Nacht der Unternehmen gerade für kleine und mittelständische Unternehmen hier in Stuttgart und der gesamten Region hat, da diese oft mit namhaften und großen Firmen um die besten Köpfe konkurrieren. Die TEMA AG unterstützt mit dem innovativen Rekruiting-Konzept diese Unternehmen und bringt Absolventen, Studierende, Abiturienten und Fachkräfte mit Arbeitgebern aus Stuttgart und der Region zusammen. Ziel der Nacht der Unternehmen ist es, den Fachkräftemangel aktiv anzugehen und die Region zu stärken. Es gibt viele spannende Unternehmen, die es teilweise heute schon schwer haben, gute Fachkräfte für sich zu rekrutieren. Die Nacht der Unternehmen bietet teilnehmenden Unternehmen die Möglichkeit, sich mit einem Stand in der Liederhalle den interessierten Bewerbern zu präsentieren. In entspannter Atmosphäre werden wertvolle Gespräche geführt und Kontakte geknüpft. Das Besondere der Veranstaltung ist, dass die Bewerber direkt mit Bussen zu den Firmen ihrer Wahl fahren. Vor Ort können die Interessenten potentielle Kollegen kennen lernen, an einer Werksführung teilnehmen, Arbeitsplatz und Atmosphäre erleben und sich ein ganz persönliches Bild vom zukünftigen Arbeitgeber machen. Die Nacht der Unternehmen bringt Karrieren ins Rollen. Alle Unternehmen der Region sind herzlich eingeladen, bei der innovativen Veranstaltung Nacht der Unternehmen teilzunehmen. Ob im Hot-Spot in der Liederhalle oder direkt bei ihnen im Unternehmen. Besonders profitieren natürlich die teilnehmenden Firmen, die den Messebereich und die Bustour nutzen, um potentielle Kandidaten für Ihr Unternehmen zu begeistern. Wir wünschen uns auch in diesem Jahr, dass sich die Firmen zahlreich beteiligen.“

Nacht der Unternehmen am 23.November 2017 ab 14.30 Uhr in der Liederhalle Stuttgart

Das Rekruitingevent Nacht der Unternehmen bietet einen ganz besonderen Einblick in die Unternehmenslandschaft. Studierende, Absolventen, Young Professionals, Abiturienten und Fachkräfte haben die Möglichkeit, spannende Unternehmen aus Stuttgart und der Region kennenzulernen. Die Nacht der Unternehmen bietet eine einzigartige Chance für alle, die einen Job, ein Praktikum, einen Ausbildungsplatz, ein duales Studium oder eine Kooperation für eine Abschlussarbeit suchen. Spannende Unternehmen unterschiedlichster Branchen bewerben sich um Absolventen und Fachkräfte aus der Region und laden sie zu Gesprächen auf ihr Firmengelände ein. Unternehmen sind herzlich eingeladen, bei der regionalen Rekruiting-Veranstaltung teilzunehmen. Die Besucher haben die Gelegenheit, mit den Unternehmen ins Gespräch zu kommen und spannende Kontakte zu knüpfen – für beide Seiten ein Gewinn. Die Unternehmen öffnen für einen Abend ihre Pforten und zeigen alles, was sie als Arbeitgeber zu bieten haben: Mitarbeiter, Firmengelände, Produkte, Betriebsklima sowie die Gestaltung der Arbeitsplätze. In entspannter Atmosphäre werden Kontakte geknüpft. Bewerber treffen auf Geschäftsführer und lernen die oberste Führungsebene bereits beim ersten Besuch kennen.

× Erweitern Foto: Thomas Moegen Nacht der Unternehmen Stuttgart 2017

Regionaler Fokus

Das Hauptaugenmerk liegt auf kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die Nacht der Unternehmen bietet eine Plattform, um mit gutem und beruflich hochqualifiziertem Nachwuchs aus der Region in Kontakt zu treten, diesen für sich zu gewinnen und in der Region zu halten. Der Erfolg der letzten Jahre mit der „Nacht der Unternehmen“ beweist, dass es funktioniert.

Für Firmen bietet die Nacht der Unternehmen die Möglichkeit, Studierende, Absolventen, Abiturienten und Young Professionals schon frühzeitig an sich zu binden. Für Studierende hält sie interessante Einblicke und Kontakte der regionalen Unternehmenslandschaft bereit.

Ziel des einzigartigen Karriere-Events ist es, gut ausgebildete Fachkräfte für die Region zu begeistern. Stuttgart und die Region hat viel zu bieten. Die Attraktivität des Standorts als Lebens- und Arbeitsraum ist ein bedeutender Faktor, um Fachkräfte zu gewinnen und in der Region zu halten.

An mehreren deutschlandweiten Standorten findet die innovative Jobmesse statt. In Stuttgart besuchten letztes Jahr zahlreiche Studierende, Absolventen und Abiturienten die Nacht der Unternehmen. Eingeladen wird auch dieses Jahr an zahlreichen Universitäten und Hochschulen in der Region.

Unterstützt wird die Veranstaltung von der Stadt Stuttgart, der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart, der IHK Region Stuttgart, der Agentur für Arbeit Stuttgart, dem Welcome Center Region Stuttgart, dem Virtual Dimension Center, dem LVI – dem Landesverband der Baden-württembergischen Industrie, dem WIV – der Wirtschafts- und Industrievereinigung Stuttgart und weiteren Verbänden, regionalen Universitäten und Hochschulen.

Interessierte Unternehmen können sich für die Veranstaltung anmelden. Bei einer Anmeldung bis zum 31.07.2017 erhalten die Unternehmen einen Rabatt von 10 Prozent auf den Normalpreis.

8. Nacht der Unternehmen: „Dein Job in Baden-Württemberg“

Do. 23. November, ab 14.30 Uhr, Liederhalle, Stuttgart

www.nachtderunternehmen.de/stuttgart