83 neue Auszubildende bei Hahn Gruppe

Professionelle, qualitativ hochwertige Aus- und Weiterbildung ist ein betrieblicher Schwerpunkt der Hahn Gruppe in Fellbach. Im Juli 2016 konnte der Geschäftsführende Gesellschafter Steffen Hahn bei einem Empfang insgesamt 83 neue Auszubildende begrüßen, die in der Hahn Gruppe eine Lehre im gewerblichen oder kaufmännischen Berufsbereich beginnen.Im September 2016 begannen in der Hahn Gruppe 53 Auszubildende ihre Berufslaufbahn zum Kraftfahrzeug-Mechatroniker, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker oder Fahrzeuglackierer.

Zusätzlich bildet die Hahn Gruppe im kaufmännischen Bereich weitere 30 Automobilkaufleute und Fachkräfte für Lagerlogistik aus. Der Geschäftsführende Gesellschafter Steffen Hahn streicht sich den Empfangstag der neuen Lehrlinge im Jahreskalender immer rot an: »Für mich ist das ein ganz besonderer Tag und ich freue mich sehr, so viele neue Auszubildende in der Firmenzentrale in Fellbach begrüßen zu dürfen. Ich bin davon überzeugt, dass wir durch die Art und Weise der Aufnahme in den neuen Job und in unser Unternehmen bereits die Voraussetzung für eine erfolgreiche Ausbildung der jungen Leute schaffen. Da ein wesentlicher Faktor unseres Erfolges die Mitarbeiter-Qualität ist, aquirieren wir den Nachwuchs für alle Geschäftsbereiche selbst und qualifizieren ihn für die Zukunft. Gerade in Zeiten der Digitalisierung konnten wir junge Menschen gewinnen, die diesen Veränderungsprozess aktiv gestalten wollen«.

Besonderen Wert legt die Hahn Gruppe auf die konsequente Betreuung der Lehrlinge durch detaillierte Ausbildungspläne, Weiterbildungsmaßnahmen in der Firmenzentrale und externe Schulungen. Ein regelmäßiger und intensiver Kontakt zu den Berufsschulen gewährleistet die Umsetzung theoretischer Kenntnisse in praktische Arbeit und optimiert die Zusammenarbeit zwischen Betrieb und Schule. Zur Prüfungsvorbereitung werden zentrale Schulungen mit den Auszubildenden durchgeführt.

2011 gründete das Unternehmen die Hahn Akademie, um Aus- und Weiterbildungsaktivitäten der Hahn Gruppe für alle Mitarbeiter nochmals weit über das in der Branche geforderte Maß hinaus zu professionalisieren. »Diese intensive Begleitung der Auszubildenden während ihrer Lehrzeit ermöglicht uns eine optimale Vorbereitung auf deren künftiges Berufsleben. Damit werden sie nicht nur für unser Unternehmen, sondern für die Wirtschaft an sich zu einem wertvollen Faktor«, sagt Steffen Hahn. Die Hahn Gruppe besteht aus 32 Betrieben in der Metropolregion Stuttgart, die Fahrzeuge der Marken Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda und Seat vertreiben und unter ihren insgesamt rund 1.600 Mitarbeitern etwa 240 Auszubildende zählen dürfen. tmo

