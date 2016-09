Abenteuer Ausbildung bei Optima

× Erweitern Optima

Auch dieses Jahr starteten am 1. September 2016 viele junge, motivierte Menschen ihre Karriere beim Verpackungsmaschinenhersteller Optima.

Zu den 37 Azubis in acht verschiedenen Ausbildungsberufen kommen zum 1. Oktober 2016 noch neun DHBW-Studenten dazu. Die ersten Tage der Ausbildung dienen der Eingewöhnung in die Arbeitswelt. Es gibt Einweisungen in unterschiedliche Bereiche. Die Regeln des Zusammenarbeitens im Ausbildungszentrum, die allgemeine Sicherheitsunterweisung, die Ablaufpläne der Ersten Hilfe, sowie des Flucht- und Rettungsplanes werden erklärt. Die neue Arbeitskleidung muss anprobiert werden, ebenso die Sicherheitsschuhe. In einem eintägigen Einführungsseminar werden Grundlagen der Kommunikation und Umgangsformen im Beruf vermittelt. Für Abwechslung in der Ausbildung sorgen unter anderem mehrere Seminare für Azubis, die Weihnachtsfeier und der Azubi-Ausflug. Die Azubis können sich auf eine spannende und anspruchsvolle Zeit freuen.

