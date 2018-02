ADTV-Tanzlehrer werden in Plochingen im Discofox ausgebildet

× Erweitern Foto: Fotolia ADTV Tanzschule

Wenn Claus Fürnstahl seinen Kollegen den „Miami-Turn“ erklärt, dann bekommt man eine Ahnung davon, dass hinter Discofox mehr stecken kann, als zwei Schritte und ein Tap.

Die Drehtechnik, die Fürnstahl da erläutert, ermöglicht Tänzern einen größeren Drehungsumfang, somit wird der Discofox – eh schon ein schneller Tanz – noch flotter. Der „Miami-Turn“ ist Thema im Discofox-Lehrgang des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes, kurz ADTV, in dem Tanzlehrer und Tanzlehrer-Azubis sich intensiv mit einem Tanzbeschäftigen. Die erste Lerneinheit findet momentan bis zum kommenden Mittwoch, 31. Januar, statt, die zweite dann Ende April. Die Tanzprofis kommen mehrere Tage zusammen, um sich vier Tage lang mit Discofox und seinen Feinheiten auseinanderzusetzen.

„Auch wenn der Discofox glücklicherweise in Deutschland auf den Festen und Parties angekommen ist, einfach dazugehört, schnell gelernt ist und auch gleich paarweise Spaß macht, braucht es doch sehr viel mehr Hintergrundwissen, um den Discofox fundiert zu unterrichten“, erklärt Fürnstahl. Er ist offizieller Fachreferent und Teamleiter Discofox im ADTV und gestaltet so die Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich mit. Die Tanzlehrer, die sich hier treffen, stehen fast am Ende ihrer dreijährigen Berufsausbildung oder unterrichten bereits einige Jahre und wollen ihre Fachkenntnisse vertiefen. Spaß am Tanzen ist von Vorteil, genauso wichtig ist aber auch räumliches Vorstellungsvermögen und mathematisch-logisches Denken, um die Paare beim Lernen zu unterstützen. „Durch die schnelle und ständige Kombination von Bewegungselementen wird das Gehirn aktiv gefordert und insbesondere durch die Musik macht das Ganze auch noch sehr viel Spaß“, so Fürnstahl. Der Lehrgang wird organisiert von der Tanzlehrer-Akademie des ADTV. Dieser ist weltweit der einzige Verband, der eine solche Aus- und Weiterbildungseinrichtung unterhält.

Über Taplo - die ADTV-Tanzschule in Plochingen

Taplo, die Tanzschule in Plochingen bietet Gesellschaftstanz und Trendtänze für alle Altersstufen an. ADTV-Tanzlehrer (IHK) Claus Fürnstahl ist Fachreferent für Discofox im Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband (ADTV) und gestaltet so bundesweit die Aus- und Weiterbildung für Tanzlehrende mit. Sarah Engels ist ebenfalls ADTV-Tanzlehrerin (IHK) und bietet als ADTVKindertanzlehrerin Tanzkurse für Kinder ab zwei Jahren an. Informationen zu Kursen und zur Berufsausbildung zum ADTV-Tanzlehrer gibt es unter www.taplo.de.