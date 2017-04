Agentur für Arbeit Ludwigsburg: Halbjahresbilanz zum Ausbildungsmarkt 2016/ 17

× Erweitern Ausbildungsmarkt

Der Ausbildungsstellenmarkt im Bezirk der Ludwigsburger Arbeitsagentur bietet Bewerbern weiterhin sehr gute Bedingungen. Seit Oktober 2016, dem Beginn des Berufsberatungsjahres, haben Arbeitgeber aus dem Landkreis Ludwigsburg dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit 2.531 Ausbildungsplätze gemeldet, das sind 43 mehr als bis März des vergangenen Jahres. Im selben Zeitraum meldeten sich 2.306 Bewerberinnen und Bewerber für Berufsausbildungsstellen, 148 mehr als vor einem Jahr. Rein rechnerisch ergibt das 1,10 Ausbildungsstellen pro Ausbildungsstellensuchende.

Martin Scheel, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ludwigsburg, zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf auf dem Ausbildungsmarkt zufrieden. „Auch in diesem Jahr ist die hohe Ausbildungsbereitschaft der Betriebe ungebrochen. Der Agentur wurden wieder leicht mehr Ausbildungsstellen gemeldet als im Vorjahr. Für unsere zahlreichen Bewerber bieten sich daher gute Chancen, die passende Ausbildungsstelle zu finden. In den ersten 6 Monaten des Beratungsjahres konnten auch schon mehr gemeldete Bewerber einen Ausbildungsvertrag unterschreiben als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das stimmt uns für die kommenden Monate bis zum Ausbildungsstart im September zuversichtlich.“

Es gibt noch viele freie Ausbildungsstellen

1.516 Stellen sind zur Halbzeit im Berufsausbildungsjahr unbesetzt. Beim Arbeitgeber-Service der Ludwigsburger Arbeitsagentur sind Stellen von A wie Augenoptiker über H wie Handelsfachwirt bis Z wie zahnmedizinische Fachangestellte gemeldet. Besonders in den Bereichen Sanitär/ Heizung/ Klima, Lager/ Logistik, Pflege und Einzelhandel suchen Arbeitgeber noch die passende Nachwuchskraft.

Ausbildung oder Studium?

Nicht für jeden Abiturienten muss die berufliche Karriere mit einem Studium beginnen. Zahlreiche attraktive Ausbildungsmöglichkeiten wie Fachinformatiker-Systemintegration oder Fachinformatiker-Anwendungsentwicklung, technischer Systemplaner oder Industriekauffrau/mann bieten für den weiteren Berufsweg hervorragende Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Aktuell liegen dem Arbeitgeber-Service der Ludwigsburger Arbeitsagentur noch Ausbildungsplatzangebote von lokalen Unternehmen vor, die sich speziell an Personen mit Abitur richten.

Berufliche Alternativen in Betracht ziehen

„Bei über 350 in Deutschland anerkannten Ausbildungsberufen ist es gar nicht leicht, die richtige Wahl zu treffen. Jugendliche entscheiden sich häufig für Berufe, die sie aus der Familie oder dem näheren Umfeld kennen“, weiß Alexander Gareau, Teamleiter der Berufsberatung in Ludwigsburg. „Viele spannende und zukunftssichere Berufe sind weniger bekannt.“, ergänzt Sebastian Schick, Teamleiter Arbeitgeber-Service. „Die Jugendlichen sollten sich über Alternativen Gedanken machen und sich konkret mit den Berufsbildern auseinandersetzen.“ Möglichkeiten dazu bieten die Online-Angebote der Bundesagentur für Arbeit Planet Beruf, Berufe TV oder abi.de, ebenso schafft ein Besuch im Berufsinformationszentrum (BiZ) Klarheit.

Ferien bieten beste Chancen für ein Praktikum

Die kommenden Oster- und Pfingstferien sind ideal für ein berufliches Praktikum. Das Praktikum erleichtert die Berufswahl und verringert das Risiko, eine Fehlentscheidung zu treffen. Ein weiterer Pluspunkt: Arbeitgeber und zukünftige Azubis können sich frühzeitig und unverbindlich kennen lernen und wissen beim Ausbildungsstart, was erwartet wird. Zudem ist die Gefahr, dass Auszubildende die Lehre vorzeitig abbrechen, wesentlich geringer, wenn diese sich vorher ein realistisches Bild vom Unternehmen und dem jeweiligen Ausbildungsberuf machen konnten. Daneben bringt ein Praktikum auch Vorteile bei der Bewerbung. Mit dem Nachweis von Praktika im Lebenslauf zeigt man, dass eine gute Vorbereitung auf das Arbeitsleben gegeben ist und man weiß, was einen erwartet.

Und wenn es gar nicht klappt?

„Wer auch jetzt noch mit der Berufswahl unsicher ist oder es mit der Bewerbung gar nicht klappt, soll sich schnell bei der Berufsberatung melden. Wir erarbeiten das Profil aus Begabungen, Fähigkeiten und Eignungen in intensiven Gesprächen mit den Jugendlichen in unserer Berufsberatung sehr genau und zeigen den Jugendlichen ihre Möglichkeiten auf.“, hebt Gareau deutlich hervor. Zudem unterstützen die Berufsberaterinnen und Berufsberater beim Bewerbungsverfahren und bieten dazu spezielle Seminare an: Vorstellungsgespräch (20. April 2017), Bewerbung (18. Mai 2017) und Auswahltest / Assessment Center (29.Juni 2017).

Wer jetzt noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist, sollte unter der kostenfreien Rufnummer 0800 4 5555 00 Kontakt zur Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ludwigsburg aufnehmen.

Für Arbeitgeber, die auf der Suche nach der/ dem passenden Auszubildenden sind, stehen die persönlich bekannten Ansprechpartner des Arbeitgeber-Services der Agentur für Arbeit Ludwigsburg mit Rat und Tat zur Verfügung. Telefonisch zu erreichen über die kostenfreie Arbeitgeber-Hotline unter 0800 4 5555 20.

Info

Einstiegsqualifizierung (EQ)

Einfach mal austesten: Um schwächere Jugendliche in der Praxis kennenzulernen, gibt es neben dem klassischen Praktikum die Einstiegsqualifizierung. Dabei können Jugendliche über mehrere Monate zeigen, was in ihnen steckt und Arbeitgeber sehen mehr, als Schulzeugnisse aussagen. Die Einstiegsqualifizierung kann eine gute Chance zum Start in den Beruf eröffnen.

Das spezielle Praktikum dauert sechs bis zwölf Monate, beginnt in der Zeit vom 01. Oktober bis 28. Februar und endet spätestens am letzten Tag vor dem regulären Ausbildungsbeginn am 31. August eines Jahres. Die Vergütung wird zwischen dem Arbeitgeber und dem EQ-Teilnehmer vereinbart, tarifliche Vereinbarungen müssen dabei beachtet werden. Die Agentur für Arbeit erstattet den Betrieben auf Antrag einen Zuschuss zur EQ-Vergütung bis zur Höhe von 231 Euro monatlich. Außerdem gibt es einen pauschalisierten Zuschuss zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag.

Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)

Sollten die Auszubildenden Schwierigkeiten in der Schule haben, kann die Agentur für Arbeit bereits ab Ausbildungsbeginn mit ausbildungsbegleitenden Hilfen unterstützen – bevor es zu spät ist. In enger Abstimmung mit dem Betrieb, mit der Berufsschule und dem Elternhaus motivieren und helfen qualifizierte Lehrkräfte den Auszubildenden, den Berufsschulstoff gezielt aufzuarbeiten und sich strukturiert auf Klassenarbeiten und Prüfungen vorzubereiten. Zudem begleiten Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen die Auszubildenden auf ihrem Weg zu einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss.

Der Unterricht in kleinen Gruppen mit bis zu 8 Teilnehmern findet vor allem nachmittags und abends statt und nimmt etwa 3 bis 8 Stunden pro Woche in Anspruch, die üblicherweise außerhalb der Arbeitszeit liegen. Die genauen Unterrichtszeiten werden mit Ihrem Auszubildenden bei der Anmeldung abgesprochen und festgelegt. Ein Einstieg in die ausbildungsbegleitenden Hilfen ist das ganze Jahr über möglich. Die Auszubildenden müssen nur Kontakt zur Berufsberatung aufnehmen und dort nach einer Beratung den Antrag zur Kostenübernahme stellen. Die Teilnahme an den ausbildungsbegleitenden Hilfen ist sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Azubi kostenlos, die Kosten trägt die Agentur für Arbeit.

Assistierte Ausbildung (AsA)

Jugendliche ohne oder mit schwachem Schulabschluss, Jugendliche mit Migrationshintergrund – sie alle haben oft mehr drauf, als es auf den ersten Blick scheint. Denn nicht immer spiegeln sich ihre Kompetenzen in Schulnoten und Zeugnissen wider. Die Jugendlichen brauchen eine Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Die assistierte Ausbildung ist kein Sonderweg, sondern eine ganz normale betriebliche Ausbildung. Die Ausbildungsverantwortung verbleibt – anders als bei außerbetrieblichen Berufsausbildungen – bei den Betrieben. Die Azubis arbeiten im Betrieb, schließen einen normalen Ausbildungsvertrag ab und erhalten die normale Ausbildungsvergütung. Nur einen Unterschied gibt es: Als Dienstleister bietet ein Bildungsträger unterstützende Hilfen für die Auszubildenden und die Betriebe an. Damit steht den Beteiligten ein verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung, der sich um individuelle Problemstellungen während der Ausbildung kümmert.