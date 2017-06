× Erweitern Foto: Akademie der media Stuttgart Akademie der media Stuttgart

Traumberuf Medien – auch schon mal mit diesem Gedanken gespielt? Verständlich, denn der berufliche Alltag in der Kreativbranche ist vielseitig. Auch der Weg dorthin ist spannend. Für den erfolgreichen Einstieg in die Medien- und Designwelt stehen an der Akademie der media in Stuttgart Studien- und Ausbildungsgänge in den Bereichen PR, Kommunikation, Gestaltung, Animation, TV, Musikmanagement und Technisches Produktdesign zur Auswahl.

Die Akademie der media ist die richtige Adresse, wenn es um eine intensive Vorbereitung auf den Beruf geht. Hier werden Praxisprojekte und persönliche Betreuung in kleinen Studiengruppen groß geschrieben. Regelmäßig berichten Branchenexperten über ihren Berufsalltag, um neueste Impulse direkt in den Unterricht zu integrieren und ermöglichen den Studierenden und Auszubildenden Kontakte zu interessanten Praktikums- und Stellenangeboten. Alle Studien- und Ausbildungsgänge dauern drei Jahre und enden mit einem staatlichen Hochschul- oder IHK-Abschluss. Wer dieses Jahr noch durchstarten will, kann sich kurzfristig an der Akademie der media bewerben. tmo

Akademie der media Stuttgart

Tübinger Straße 12-16,70178 Stuttgart, 0711/92543-0

www.media-gmbh.de