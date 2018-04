Alfred Bohn GmbH & Co. KG - Profis für Kunststoff, Aluminium und Glas

Die Unternehmensgruppe Alfred Bohn ist mit 400 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in Sinsheim.

Auf ihrem hochmodernen Maschinenpark produzieret Alfred Bohn GmbH & Co. KG in industrieller Fertigung topaktuelle Fenster, Haustüren, Vordächer, Terrassendächer und Wintergärten sowie moderne Glaslösungen für den Wohnbereich. Sie sind Profis in Kunststoff, Aluminium und Glas, die Design und Funktionalität ins Leben bringen. Bei Alfred Bohn GmbH & Co. KG gibt es für jede Ausbildungseinheit Paten, die sich persönlich um die Azubis kümmern. Schulungspläne für die fachliche und persönliche Entwicklung begleiten auf den Ausbildungsstationen im Unternehmen. Azubis lernen bei Alfred Bohn GmbH & Co. KG sowohl durch praktische Unterweisung als auch durch Einzel- und Gruppenschulungen. In Lerngruppen mit anderen Auszubildenden erwirbt man auch Kompetenzen in unternehmensweiten Aufgabenstellungen. Zum Ende der Ausbildung wird man auf die spätere Aufgabe im Unternehmen vorbereitet. Bei entsprechender Leistung sind die Übernahmechancen sehr gut. Etwa 90 Prozent der Auszubildenden erhielten einen dauerhaften Arbeitsplatz im Unternehmen. Die Unternehmensgruppe Alfred Bohn setzt auf Qualitätsprodukte »Made in Germany« und das seit mehr als 50 Jahren. Verbaut werden dabei ausschließlich Markenprodukte überwiegend regionaler Zulieferer – getreu dem Leitmotiv »Stark im Service, stark in der Region«. sob

Alfred Bohn GmbH & Co. KG

In der Au 14-16

74889 Sinsheim

Fon: 07261-68701

http://www.albohn.de

http://www.snh-glas.de