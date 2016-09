Alles rund ums Thema Ausbildung und Beruf

× Erweitern BIZ - Agentur für Arbeit

Im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit kann sich jeder kostenlos rund um das Thema Ausbildung und Beruf informieren - und das so oft und so lange wie man will! Das BiZ gibt es über 180 mal in Deutschland – auch in der Agentur für Arbeit Heilbronn.

Strukturierter Aufbau

Das BiZ ist in vier Themeninseln gegliedert, die eine klare Struktur vorgeben. Die farblich gekennzeichneten Themeninseln orientieren sich an den jeweiligen Bedürfnissen der Besucher und deren Lebenslagen. Innerhalb einer Themeninsel werden digitale Medien an Internetarbeitsplätzen und Bewerbungs-PC mit Printmedien kombiniert. Die Themenbanner führen direkt zu den einzelnen Themeninseln: Arbeit und Beruf, Ausbildung und Studium, Bewerbung, Ausland. Für einen Besuch im BiZ ist keine Anmeldung erforderlich. Nur Schulklassen oder größere Gruppen sollten einen Termin vereinbaren. Eine persönliche Berufsberatung gibt es im BiZ allerdings nicht. Wer sich individuell beraten lassen möchte, kann sich an die Berufsberatung der Agentur für Arbeit wenden und unter der kostenfreien Hotline 0800/4555500 einen Termin vereinbaren.

Berufsinformationszentrum

Rosenbergstr. 50, 74074 Heilbronn

www.arbeitsagentur.de