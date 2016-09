Als starkes Team »drahtlos viel bewegen«

× Erweitern HBC

Am 1. September 2016 begrüßte die HBC-radiomatic GmbH ihre neun neuen Auszubildenden und Studenten. Der erste Ausbildungsmonat bei dem Crailsheimer Funkhersteller dient traditionell dazu, das Unternehmen und seine Produktvielfalt kennenzulernen. Darüber hinaus erhalten die Berufsstarter eine erste Einführung in die Abläufe bei HBC und in die Kommunikation mit Kollegen, Kunden und Lieferanten. Vom Knigge-Seminar bis hin zum Telefontraining ist dabei viel Abwechslung und Wissenswertes geboten. Um die Teamfähigkeit seiner Auszubildenden und Studenten zu fördern, bietet HBC jedes Jahr im September einen gemeinsamen Azubi-Ausflug. Ziel des diesjährigen Ausflugs war der Erlensee in der Nähe von Schnelldorf. In Kooperation mit einem externen Dienstleister hatten die HBC-Ausbilder ein Programm zur Förderung der Teamfähigkeit zusammengestellt, das unter dem Zeichen »35 Auszubildende, drei Ausbilder, ein Team!« stand. Gemeinsam erarbeiteten sie in verschiedenen Gruppenaufgaben einen HBC-Azubicodex.

Alle Informationen rund um die Ausbildung und das duale und kooperative Studium bei dem Crailsheimer Unternehmen findet man unter www.hbc-radiomatic.com.

